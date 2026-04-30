Η Ραμόνα Βλαντή τοποθετήθηκε για τη Cinderella, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή της και αφήνοντας αιχμές για την παρουσία της στην τηλεόραση.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου και ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει λόγος να βρεθεί τηλεοπτικά απέναντι από την Instagrammer.

«Δεν θα πήγαινα ως καλεσμένη στην εκπομπή της. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι εμείς οι δύο», είπε αρχικά η Ραμόνα Βλαντή.

Οι αιχμές για τα ελληνικά και την τηλεόραση

Στη συνέχεια, η Ραμόνα Βλαντή άφησε αιχμές για τον τρόπο έκφρασης της Cinderella, αναφέροντας ότι προτιμά να συνομιλεί με ανθρώπους που την εκπλήσσουν με τα ελληνικά τους.

«Θέλω να πάω σε ανθρώπους που θα με εκπλήξουν καταρχάς τα ελληνικά τους. Επειδή εγώ δεν τα έχω καλά με τα ελληνικά και κάνω μεγάλη προσπάθεια, τρελαίνομαι και απολαμβάνω να μιλάω με ανθρώπους που τα ελληνικά τους είναι πεντακάθαρα και έχουν πολύ πλούσιο λεξιλόγιο», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν την ενοχλεί η παρουσία της Cinderella στην τηλεόραση, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη.

«Με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν είναι γι’ αυτό το πράγμα. Κάτι βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπω εγώ», ανέφερε η Ραμόνα Βλαντή.

Τα σχόλια για τον Ακύλα στη Eurovision

Στην ίδια συνέντευξη, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks σχολίασε και τις ενδυματολογικές επιλογές του Ακύλα, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Όπως είπε, θα ήθελε η εμφάνισή του να κρατήσει τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, αλλά με πιο έντονο στοιχείο μόδας.

«Θα ήθελα να είναι ναι μεν καρτουνάκι, αλλά και παραπάνω fashion. Πρέπει να αφαιρέσουν κάποια στοιχεία, όπως οι μπότες που φόρεσε στη βραδιά του τελικού. Ήταν τέλειο το σύνολο και οι μπότες και το σκουφάκι το πήγαν προς το καρτούν», σημείωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σχολιάζει τη Cinderella

Η Ραμόνα Βλαντή είχε τοποθετηθεί ξανά για τη Cinderella τον Φεβρουάριο, με αφορμή την πρώτη της εμφάνιση ως παρουσιάστρια στα backstage του J2US.

Τότε, μιλώντας επίσης στο «Breakfast@Star», είχε σχολιάσει την εμφάνισή της, λέγοντας: «Τελικά δεν είδα ντυμένη την Modern Cinderella. Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια που εκτίθενται και στο Instagram κλπ, να είναι τσίτσιδες».

Η ίδια είχε προσθέσει ότι το ζήτημα την απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς έχει δύο κόρες, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως «είναι όλα για όλους».

Η Cinderella είχε εμφανιστεί τότε με μίνι μαύρο φόρεμα, με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη.

