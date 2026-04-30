Ραμόνα Βλαντή κατά Cinderella: «Με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν κάνουν γι’ αυτές»

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξήγησε γιατί δεν θα καθόταν απέναντι από τη Cinderella τηλεοπτικά, αφήνοντας αιχμές για τις επιλογές προσώπων στην ελληνική τηλεόραση.

30 Απρ. 2026 16:43
Pelop News

Η Ραμόνα Βλαντή τοποθετήθηκε για τη Cinderella, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή της και αφήνοντας αιχμές για την παρουσία της στην τηλεόραση.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου και ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει λόγος να βρεθεί τηλεοπτικά απέναντι από την Instagrammer.

«Δεν θα πήγαινα ως καλεσμένη στην εκπομπή της. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι εμείς οι δύο», είπε αρχικά η Ραμόνα Βλαντή.

 

Οι αιχμές για τα ελληνικά και την τηλεόραση

 

Στη συνέχεια, η Ραμόνα Βλαντή άφησε αιχμές για τον τρόπο έκφρασης της Cinderella, αναφέροντας ότι προτιμά να συνομιλεί με ανθρώπους που την εκπλήσσουν με τα ελληνικά τους.

«Θέλω να πάω σε ανθρώπους που θα με εκπλήξουν καταρχάς τα ελληνικά τους. Επειδή εγώ δεν τα έχω καλά με τα ελληνικά και κάνω μεγάλη προσπάθεια, τρελαίνομαι και απολαμβάνω να μιλάω με ανθρώπους που τα ελληνικά τους είναι πεντακάθαρα και έχουν πολύ πλούσιο λεξιλόγιο», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν την ενοχλεί η παρουσία της Cinderella στην τηλεόραση, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη.

«Με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν είναι γι’ αυτό το πράγμα. Κάτι βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπω εγώ», ανέφερε η Ραμόνα Βλαντή.

Τα σχόλια για τον Ακύλα στη Eurovision

Στην ίδια συνέντευξη, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks σχολίασε και τις ενδυματολογικές επιλογές του Ακύλα, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Όπως είπε, θα ήθελε η εμφάνισή του να κρατήσει τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, αλλά με πιο έντονο στοιχείο μόδας.

«Θα ήθελα να είναι ναι μεν καρτουνάκι, αλλά και παραπάνω fashion. Πρέπει να αφαιρέσουν κάποια στοιχεία, όπως οι μπότες που φόρεσε στη βραδιά του τελικού. Ήταν τέλειο το σύνολο και οι μπότες και το σκουφάκι το πήγαν προς το καρτούν», σημείωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σχολιάζει τη Cinderella

Η Ραμόνα Βλαντή είχε τοποθετηθεί ξανά για τη Cinderella τον Φεβρουάριο, με αφορμή την πρώτη της εμφάνιση ως παρουσιάστρια στα backstage του J2US.

Τότε, μιλώντας επίσης στο «Breakfast@Star», είχε σχολιάσει την εμφάνισή της, λέγοντας: «Τελικά δεν είδα ντυμένη την Modern Cinderella. Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια που εκτίθενται και στο Instagram κλπ, να είναι τσίτσιδες».

Η ίδια είχε προσθέσει ότι το ζήτημα την απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς έχει δύο κόρες, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως «είναι όλα για όλους».

Η Cinderella είχε εμφανιστεί τότε με μίνι μαύρο φόρεμα, με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
19:45 Η Τότεναμ πέφτει, αλλά παρουσίασε νέα χορηγική συμφωνία με την «Πέππα το γουρουνάκι», έξαλλοι οι οπαδοί της
19:31 Axios: Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ
19:21 Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες
19:11 Πάργα: Ανήλικοι μαθητές έβγαλαν σουγιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο και απείλησαν μαθήτρια!
19:00 Το επιτελικό κράτος ήταν μονόδρομος
18:50 Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου
18:41 Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους
18:38 ΟΦΗ: Μετά τα πανηγύρια για το Κύπελλο, «καμπάνα» μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ
18:33 Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα
18:30 H Coffee Island ανοίγει 25 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό
18:26 ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάιο
18:23 «Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω», αποκαλυπτικός ο οδηγός ταξί για τον 89χρονο
18:19 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 6% τον Απρίλιο παρά το τριήμερο πτωτικό σερί
18:17 Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών
18:13 Θάνατος 13χρονου: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει»
18:08 Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»
18:05 «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους» μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ