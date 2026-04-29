Λένα Δροσάκη: Γέννησα στον όγδοο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο

Στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της γέννησε η Λένα Δροσάκη, η οποία δήλωσε ότι και η ίδια αλλά και το παιδί της ζουν από θαύμα.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη με τον οποίο πήρε διαζύγιο του 2023. Ο Αναστάσης, όπως ονομάζεται, είναι πλέον 5,5 ετών. Σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Rainbow Mermaids» η Λένα Δροσάκη μίλησε για την ημέρα του τοκετού της και δήλωσε πως γέννησε με καισαρική, σε μία πολύ επικίνδυνη συνηθήκη από την οποία εμπνεύστηκε και το όνομα του γιου της.

Η Λένα Δροσάκη είπε αναλυτικά: «Γέννησα στον 8ο μήνα. Από θαύμα ζούμε και οι δύο. Είναι χειρότερος και από τον 7ο, είναι επικίνδυνος και για τους δύο. Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε…. Έγινε με καισαρική. Η ζωή κέρδισε και με συγκινεί πολύ που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση, γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση. Κάπως έτσι… Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου γιατί Τάσος είναι ο μπαμπάς του και είχα πει ότι είναι πολύ ωραίο».

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, επισημαίνοντας πως ήθελε το παιδί τους να έχει σωστά πρότυπα: «Πέρασα πολλές φάσεις, απλώς βάζεις προτεραιότητα το τι μηνύματα δίνεις στο παιδί, τι θέλεις εκείνο να έχει ως πρότυπο μεγαλώνοντας, τι βιώματα να έχει ζήσει, τι να αναζητήσει στη ζωή του… Διότι αν έχει ως πρότυπο ένα αγαπημένο ζευγάρι, γιατί να χωρίσεις; Ένα ζευγάρι που φιλιέται, που αγαπιέται, που είναι τρυφερό ο ένας με τον άλλον, που μαλώνουν… Δεν λέω να μην μαλώνουμε, είναι υγιές να μαλώνεις. Το θέμα είναι να σε βλέπει το παιδί να τα βρίσκεις μέσω της συζήτησης. Να του δείχνεις τον τρόπο, ότι η διαφωνία είναι υπέρτατο δώρο, εξελισσόμαστε μέσα από αυτό. Επίσης είπα ότι πρέπει να βλέπει μία μαμά -και έναν μπαμπά, απλώς μιλάω για εμένα αυτή τη στιγμή- που να είναι ευτυχισμένη, ερωτεύσιμη. Όχι δυστυχισμένη και καταπιεσμένη σε κάτι που δεν θέλει να είναι. Οπότε λες “αυτό το παράδειγμα θέλω να δώσω στο παιδί μου”», δήλωσε.

