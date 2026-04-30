Αποχωρεί η Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ;

Επί σχεδόν είκοσι χρόνια, η Σία Κοσιώνη είναι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ενώ έχει ηγηθεί στον τηλεοπτικό αέρα των εκλογικών βραδιών και άλλων σημαντικών ενημερωτικών εκπομπών και έκτακτων γεγονότων.

Όμως φαίνεται ότι η δημοσιογράφος αποφάσισε να υποστείλει τη σημαία του ΣΚΑΪ και να αποχωρήσει από τον σταθμό.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη συναντήθηκε με ανώτατο αξιωματούχο του ΣΚΑΪ και του ανακοίνωσε κάτι που ψιθυριζόταν έντονα το τελευταίο διάστημα στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού: ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο κανάλι του Φαλήρου. Λέγεται ότι οι λόγοι για τη λήψη αυτής της απόφασης έχουν να κάνουν με αλλαγές στην ιεραρχία του σταθμού, καθώς και με τη «γραμμή», τη στρατηγική και τη «ματιά» που χαράζονται από τη διοίκηση και έχουν προκαλέσει την αντίδραση της δημοσιογράφου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω ότι η πρόσφατη αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΣΚΑΪ, Βασίλη Παπαδρόσου, από τον ΣΚΑΪ, με τον οποίο η Σία Κοσιώνη συνεργάστηκε στενά και επιτυχημένα τα τελευταία επτάμιση χρόνια, φαίνεται ότι λειτούργησε σημαντικά ώστε η δημοσιογράφος να οδηγηθεί στην απόφαση της «υποστολής της σημαίας». Σίγουρα δεν ήταν τυχαία η εγκάρδια, δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση της Κοσιώνη στον Παπαδρόσο, προϊδεάζοντας στελέχη του ΣΚΑΪ για τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, στη συνάντηση της Κοσιώνη με τον ανώτατο αξιωματούχο δεν οριστικοποιήθηκε η απόφαση του «διαζυγίου», αλλά, όπως όλα δείχνουν, είναι δύσκολο να «γεφυρωθεί» το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και εκτιμάται ότι η απόφαση της Σίας Κοσιώνη να αποχωρήσει είναι οριστική.

Πηγή: newsit.gr

