«Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους. Δεν μάσησα, τους μάσησα», ο Ιωάννης Μελισανίδης για την υπεράσπιση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

«Ο πρωταθλητισμός είναι μια σκληρή συνθήκη και να την είχα ψωνίσει, μαγκιά μου»

02 Μάι. 2026 14:12
Pelop News

Ο Ολυμπιονίκης Ιωάννης Μελισσανίδης σε νέα του συνέντευξη τόνισε: «Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο».

Μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (02.05.2026). Αρχικά  αναφέρθηκε στη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο τονίζοντας: «Η δημοσιότητα στη ζωή μου ήρθε όταν ήμουν 18-19 ετών, μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο».

Ακολούθως ο Ιωάννης Μελισσανίδης πρόσθεσε: «Οι αθλητές δεν επιδιώκουμε τη δημοσιότητα, η σκληρή δουλειά μας δίνει δημόσιο βήμα. Το περιβάλλον μου με βοήθησε να είμαι γειωμένος. Ο πρωταθλητισμός είναι μια σκληρή συνθήκη και να την είχα ψωνίσει, μαγκιά μου».

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης ανέφερε επίσης: «Είναι μεγάλη μου τιμή που επιλέχθηκα από την ευρωπαϊκή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ambassador. Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους και ως αθλητής και ως δημόσιο πρόσωπο, αλλά δεν με ακουμπάει. Πάντα λέω στα παιδιά ότι… δεν μάσησα, τους μάσησα! Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο».

