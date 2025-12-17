Νίκος Πλέας στον peloponnisos FM: «Η Πάτρα είναι πυγμαχούπολη»

Στην εκπομπή «Εντός-Εκτός Έδρας» του Peloponnisos FM 103,9, ο Νίκος Πλέας, προπονητής πυγμαχίας της Παναχαϊκής, μίλησε για το πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας Elite Ανδρων-Γυναικών που ξεκινά σήμερα στην πόλη.

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει περίπου 170 αθλητές από όλη την Ελλάδα, σε ένα πρωτάθλημα που αποτελεί σημείο αναφοράς για την εθνική ομάδα και τις τοπικές διακρίσεις. Οι αγώνες γίνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία πυγμαχίας σε συνεργασία με Δήμο και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που αμφότερες στηρίζουν τον αθλητισμό, ενώ θα φιλοξενηθούν στο κλειστό της Αλεξιώτισσας.

Ακούστε αναλυτικά:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



