Νίκος Ψαρράς για την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη: Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά

Για την οικογένειά του, το θέατρο και τη σχέση του με τον γιο του μίλησε ο Νίκος Ψαρράς, ενώ σχολίασε επίσης, τη δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη. Ο ηθοποιός επισήμανε πως η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και πως θα προτιμούσε μια εξωδικαστική λύση.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό», ο Νίκος Ψαρράς δήλωσε αρχικά: «Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαίωση, γιατί φαντάζομαι θα υπάρξει έφεση από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν πάρα πολλά ποινικά και από τις δύο μεριές, και στη μέση είμαστε εγώ και η Δώρα Χρυσικού. Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά, θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Συνήθως, με μια συγγνώμη, νομίζω, λύνονται πολλά θέματα. Το θέμα είναι ποια μεριά θα ζητήσει αυτή τη συγγνώμη», δήλωσε.

Αναφερόμενος στον ίδιο τον Γιώργο Κιμούλη, ο Νίκος Ψαρράς τόνισε τη συναισθηματική δυσκολία της κατάστασης, δεδομένου ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που τον έβαλε στο θέατρο. «Με τον Γιώργο Κιμούλη όλο αυτό το διάστημα έχουμε βρεθεί μόνο στο δικαστήριο. Είναι δύσκολο γιατί ο Κιμούλης εμένα με έβγαλε στο θέατρο και είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Εδώ, όμως, μιλάμε για ένα συμβάν. Δεν μιλάμε για το τι σχέση είχαμε ή για το τι πιστεύω γι’ αυτόν σαν ηθοποιό και ότι τον θαυμάζω. Εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη στιγμή, κι εκεί πρέπει να πεις αυτά που είδες», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κιμούλης είχε κάνει μήνυση στη Ζέτα Δούκα, επειδή τον Ιανουάριο του 2021 τον είχε καταγγείλει κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής της για άσκηση σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και τους συναδέλφους τους Δώρα Χρυσικού και Νίκο Ψαρρά. Οι δύο τελευταίοι εμφανίστηκαν ως μάρτυρες της ηθοποιού, αναφέροντας ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την καταγγελία της για σωματική και λεκτική κακοποίησή της από τον Γιώργο Κιμούλη κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην παράσταση «Πιο κοντά».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ψαρράς μίλησε για τον γιο του. «Ο γιος μου θα σπουδάσει στη Γερμανία. Θα του είναι δύσκολο να δώσει πανελλήνιες όταν γίνει 18. Μας ενοχλεί αυτό, αλλά η Έλενα, εκτός από όλα αυτά που κάνει, είναι και πολλά χρόνια φιλόλογος, έχει αναλάβει να του μάθει πολύ καλά ελληνικά», είπε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως ο γιος του δεν αγαπά καθόλου το επάγγελμα των γονιών του, ενώ σχολίασε πως το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό. «Δεν θέλει να γίνει ηθοποιός, δεν την αγαπάει αυτή τη δουλειά και το θεωρώ υγιές ένα παιδί να μην αγαπάει μια δουλειά που κρατά μακριά τους γονείς του. Όταν ήταν μικρός μου έλεγε “γιατί κακέ μπαμπάκα όλο θέατρο;”. Αγαπάει τον αθλητισμό και χαίρομαι πολύ», σημείωσε.

