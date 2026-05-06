Νίκος Τζουρούδης: Από την Ομοσπονδία στίβου της Ιταλίας έγινε ο άνθρωπος πίσω από τον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ

Στις 21 Νοεμβρίου η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωνε την πρόσληψη του Νίκου Τζουρούδη στο ιατρικό επιτελείο της, πίσω από τον Παντελή (Λάκη) Νικολάου. Μία κίνηση που έμελλε να παίξει καταλυτικό ρόλο στην πορεία της Ένωσης στο υπόλοιπο της σεζόν, ευρισκόμενη στο +6 από τους διώκτες της, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Super League.

Αδαμόπουλος: «Χαρακτήρα και μέταλλο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή»

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμια της Φλωρεντίας και του Κιέτι, ο Τζουρούδης παρέμεινε στην Ιταλία και εργάστηκε ως Ιατρός της Ιταλικής Ομοσπονδίας Στίβου και ως υπεύθυνος αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων στο Sport Clinic Center της Φλωρεντίας. Την περίοδο 2000-01 ήταν στο ιατρικό τμήμα της Iταλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIGC) και καθηγητής στη σχολή προπονητών και γυμναστών στο αθλητικό κέντρο της εν λόγω ομοσπονδίας στο Κοβερτσιάνο.

«Η θέση του ειδικού αθλητιάτρου, είναι θέση-κλειδί στην ανάπτυξη του ιατρικού τμήματος στο εσωτερικό μίας σύγχρονης ποδοσφαιρικής εταιρείας», έλεγε σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) πριν από περίπου μια δεκαετία ο Τζουρούδης. Και η πορεία της ΑΕΚ με την «εξάλειψη» των τραυματισμών αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ο Οκτώβριος κι ο Νοέμβριος ήταν δύσκολοι μήνες για την ΑΕΚ που είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League. Οι ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, η ήττα από την Τσέλιε στη Σλοβενία για την ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά και οι δύσκολες επιτυχίες επί – μεταξύ άλλων – της Ηλιούπολης στο Κύπελλο και των ΟΦΗ, Άρη Παναιτωλικού (όλες με 1-0) στη Super League, είχαν επιφέρει προβληματισμό στην ΑΕΚ για το έργο του Μάρκο Νίκολιτς και ανησυχία για το μέλλον.

Αν, όμως, η Ένωση δυσκολευόταν εντός κι εκτός συνόρων, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πρώην γιατρού των Κιέβο Βερόνα (1998), Μπρέσια, Παναθηναϊκού (δις), ΑΠΟΕΛ (2004-2005), Στεάουα (2006-2007), Αλ Χιλάλ (2007-2008), Γουέστ Χαμ (2008-2010), Ολυμπιακού (δις), Αλ Αϊν (δις), και Γιουβέντους (2019-2023), το σκηνικό άλλαξε άρδην.

Οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν να ανεβάζουν στροφές, να κερδίζουν παιχνίδια με μεγαλύτερη ευκολία, να προχωρούν σε Super League, Κύπελλο (ως τα προημιτελικά όπου αποκλείστηκαν από τον μετέπειτα νικητή του τροπαίου, ΟΦΗ) και UEFA Conference League (επίσης ως τα προημιτελικά όπου αποκλείστηκαν στο γκολ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο).

Επί των ημερών του έμπειρου επιστήμονα στην ΑΕΚ, οι μυϊκοί τραυματισμοί έχουν γίνει… είδος προς εξαφάνιση. Κι αυτό, αν μη τι άλλο, πρόκειται για επιτυχία του ιατρικού επιτελείου και του τρόπου δουλειάς του, τόσο επί των ημερών του Χάρη Λάλου, προκατόχου του Νίκου Τζουρούδη, όσο κι επί των ημερών του τελευταίου.

Συνολικά, από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν στις 24 Ιουλίου του 2025 μέχρι και σήμερα Τρίτη 5 Μαϊου του 2026, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δώσει 50 επίσημα παιχνίδια (που μεταφράζοντας σε τουλάχιστον 4.500 αγωνιστικά λεπτά), δίχως να υπολογίζονται οι αγώνες που έχουν δώσει οι διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες.

Ποδοσφαιριστές όπως οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά (3.019’), Ορμπελίν Πινέδα (3.632’), Θωμάς Στρακόσια (4.080’), Ραζβάν Μάριν 3.144’), Φιλίπε Ρέλβας (3.888’), Λάζαρος Ρότα (3.953’) και Άρολντ Μουκουντί (3.503’) αποτελούν βασικούς κι αναντικατάστατους πυλώνες του Νίκολιτς στο φετινό οικοδόμημα της ΑΕΚ ενώ από κοντά ακολουθούν οι Λούκα Γιόβιτς (2.925’) και Σταύρος Πήλιος (2.701’). Ουδείς εξ αυτών ταλαιπωρήθηκε από μυϊκό τραυματισμό.

Είναι χαρακτηριστικό πως με τέτοιο πρόβλημα ταλαιπωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν μόνο οι Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Ντέρεκ Κουτέσα και Πέτρος Μάνταλος. Ο 35χρονος Αργεντινός μέσος ήταν ο πρώτος… άτυχος.

Βγήκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στα μέσα Αυγούστου, επέστρεψε μετά από δύο μήνες, αλλά τέθηκε και πάλι εκτός μάχης με σπασμένο δάχτυλο μετά από ένα μήνα. Ο 31χρονος Σέρβος μέσος την… πάτησε λίγο μετά τον Περέιρα, στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα τέλη Αυγούστου, μένοντας εκτός για περίπου 1,5 μήνες μα πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Μετά από ένα δίμηνο χτύπησε εκ νέου στον αστράγαλο, όμως επέστρεψε δριμύτερος.

Ακόμη, ο 23χρονος διεθνής Αγκολέζος επιθετικός είχε μείνει εκτός από τα τέλη Σεπτέμβρη ως τις αρχές Νοέμβρη με μυϊκό πρόβλημα, για να χτυπήσει εκ νέου στο εκτός έδρας ματς με τη Φιορεντίνα, για να επιστρέψει – μια και καλή – μέσα στο 2026. Ακολούθησε ο μυϊκός τραυματισμός του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ που είχε μείνει εκτός για ένα μήνα, από τις αρχές Νοέμβρη ως τις αρχές Δεκέμβρη.

Τέλος, ο 34χρονος πρώην διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν σταθερά στις επιλογές του Νίκολιτς ως και το πρώτο ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, οπότε και αποκόμισε πρόβλημα στον μηρό. Πάντως, απουσίασε μόνο από τη ρεβάνς με τους Ισπανούς και τους αγώνες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για τα Play Off.

Οι τέσσερις από τους πέντε πριν την ανάληψη καθηκόντων από τον Τζουρούδη. Όλοι οι υπόλοιποι τραυματισμοί – όσοι προέκυψαν – δεν ήταν μυϊκοί. Όπως για παράδειγμα του Νίκλας Ελίασον που υποβλήθηκε σε καθαρισμό στο γόνατο χάνοντας περίπου 1,5 μήνα (όλο τον Νοέμβριο και λίγο από Δεκέμβρη) ή του Δημήτρη Καλοσκάμη που είχε υποστεί κάταγμα κλείδας και είχε μπει στο χειρουργείο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, μένοντας εκτός Ιούλιο και Αύγουστο.

«Ο παίκτης που προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό κι επιστρέφει, πρέπει να παίξει μπάλα καλά. Και το ιατρικό επιτελείο, άρτια οργανωμένο κι εξοπλισμένο, μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό», είχε πει στην ίδια συνέντευξη στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Τζουρούδης. Κι είναι χαρακτηριστικό πως η επανένταξη όλων των παραπάνω ποδοσφαιριστών έγινε σε νορμάλ ή και μικρότερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο. Χωρίς να παρουσιαστούν νέα, παρόμοια προβλήματα.

Αν, εν τέλει, η ΑΕΚ καταφέρει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, θα το «χρωστά» σε μεγάλο βαθμό και στον κολλητό του Τζόρτζιο Κιελίνι. Άλλωστε, όπως επεσήμανε κι ο ίδιος ο Νίκος Τζουρούδης, «… ο γιατρός αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας. Δημιουργεί κι επιβλέπει έναν τομέα τεράστιας σημασίας, καθώς ο πλούτος κάθε συλλόγου είναι οι παίκτες του. Η διαχείριση της υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιτυχίες σε αγωνιστικό επίπεδο και την οικονομική ανταπόδοση».

