Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο

Νέο βίντεο από το περιστατικό στο πλοίο «Νήσος Σάμος» βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρασφάλειας και άρχισε να ψεκάζεται νερό στο εσωτερικό του πλοίου.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα «Πολιτικά» της Λέσβου και αποτυπώνει την αναστάτωση που προκλήθηκε στους επιβάτες, όταν το σύστημα λειτούργησε αυτόματα.

Πώς προκλήθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το συμβάν προκλήθηκε όταν επιβάτης άναψε τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο του πλοίου, όπου το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά.

Ο καπνός φαίνεται πως ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, με αποτέλεσμα να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα πυρασφάλειας και να πέσει νερό μέσα στο πλοίο.

Ζημιές αλλά όχι τραυματισμοί

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε χώρους του πλοίου, ενώ επικράτησε σύντομη αλλά έντονη αναστάτωση.

Ωστόσο, παρά τον πανικό που δημιουργήθηκε, δεν υπήρξε τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος.

Το Λιμενικό

Στην επιβολή διοικητικών προστίμων προχώρησε το Λιμενικό της Μυτιλήνης μετά το περιστατικό με το τσιγάρο που άναψε επιβάτης στο «Νήσος Σάμος» προκαλώντας την ενεργοποίηση της πυρόσβεσης στο πλοίο.

«Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων», αναφέρεται στη σημερινή (27.04.2026) σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό που προκάλεσε σκηνές χάους στο πλοίο.

Υπενθυμίζεται πως ομάδα Ρομά άναψε τσιγάρο, το οποίο απαγορεύεται. Εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθούν ζημιές πανικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης κατόπιν δημοσίευσης βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Π. 12396, το οποίο έλαβε χώρα την 24/04/2026, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7 μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου στο ακροφύσιο της κεφαλής οροφής (sprinkler).

Από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθή επαναφορά του συστήματος πίεσης στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε δοκιμή λειτουργίας του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



