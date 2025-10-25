ΝΟΠ: Δύσκολη διπλή αποστολή κόντρα στον Πανιώνιο

Δύσκολη αποστολή εις διπλούν έχει σήμερα η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο για την 4η και 5η αγωνιστική αντίστοιχα της Α1 Εθνικής.

Πρώτα θα γίνει η μάχη Γυναικών η οποία στις 17.00 υποδέχεται τον Πανιώνιο και μια ώρα αργότερα θα γίνει εκτός έδρας η μάχη των ανδρών κόντρα στους Νεοσμυρνιώτες.

Οι γυναίκες του ΝΟΠ έχουν αφήσει πίσω την ήττα από τη ΝΕΠ και θα επιδιώξουν να είναι ανταγωνιστικές απέναντι σε ένα σωματείο που αγωνίζεται στην Ευρώπη, ενώ στα συν είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες.

Το σύνολο του Λεμπέση θα αγωνιστεί με απουσίες, καθώς οι Μπιοκάνιν και Κανελλόπουλος θα απουσιάσουν και θα παλέψει χωρίς άγχος για το καλύτερο δυνατό.

*Το ΝΟΠ-Πανιώνιος για τις γυναίκες ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Ανδρέας Κατσώνης-Γιάννης Τσότρας και το Πανιώνιος-ΝΟΠ για τους άνδρες οι Νίκος Μπουδραμής, Αλέξανδρος Χατζηγούλας

