ΝΟΠ: Η Αναστασία Αναστασίου κλήθηκε στην Εθνική Νεανίδων

Μια ακόμα κλήση αθλήτριας του ΝΟΠ σε προεπιλογή Εθνικής ομάδας και συγκεκριμένα, ανήμερα της αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών (WATER POLO LEAGUE WOMEN «2025-2026») ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων στις υποδομές υδατοσφαίρισης.

«Τιμή και χαρά για τον ΝΟΠ η κλήση της νεαρής αθλήτριας Αναστασία Αναστασίου (2008). Να ευχηθούμε στην αθλήτριά μας καλή επιτυχία στην δύσκολη διαδικασία της αξιολόγησης και να κάνει την αρχή («ποδαρικό») για να ακολουθήσουν και άλλα κορίτσια τα βήματα της μεγάλης παράδοσης των ανδρών» ανέφερε η ανακοίνωση του ΝΟΠ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



