ΝΟΠ: Η ΓΣ επικυρώνει την συμφωνία με πρώην υπάλληλο και φεύγει ένα «βαρίδι»

Αν όλα πάνε καλά, πριν μας «αποχαιρετήσει» το 2025, η ομάδα του ΝΟΠ θα αποχωριστεί έναν σημαντικό οικονομικό «βαρίδι» που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει κρατήσει στάσιμο τον ιστορικό όμιλο.

Αυτό που γράψαμε προ ημερών σχετικά με τις κινήσεις που έχουν γίνει από την διοίκηση του ΝΟΠ για την λήξη της δικαστικής διαμάχης με την πρώην υπάλληλο του Ομίλου, ισχύει και πλέον μπαίνει στη τελική ευθεία.

Το λέμε αυτό γιατί εξέδωσε ανακοίνωση ο ΝΟΠ ο οποίος έκανε γνωστό ότι στις 14 Δεκεμβρίου, θα γίνει εκτακτή Γενική Συνέλευση για να επικυρωθεί από τα μέλη η συμφωνία επίλυσης της δικαστικής διαμάχης με την πρώην υπάλληλο Κατερίνα Καρβεντζούδη, υπόθεση η οποία είναι σε εκκρεμότητα πάνω από δέκα χρόνια και αποτέλεσε τροχοπέδη.

Η ανακοίνωση του Ομίλου: «Αγαπητά Μέλη, φίλες & φίλοι. Σας ενημερώνουμε για την έκτακτη Γενική Συνέλευση που προγραμματίζεται να λάβει χώρα, βάση της απόφασης της 28ης συνεδρίασης του ΔΣ του ΝΟΠ στις 27/11/2025, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 18:00 και δεύτερη κλήση στις 19:00) στις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, η επικύρωση της συμφωνίας επίλυσης της δικαστικής διαμάχης του Ομίλου με την πρώην υπάλληλο».

Συμφώνα με τις πληροφορίες της «Π», οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, στο ύψος των χρημάτων και των δόσεων που θα καταβληθούν και απομένει μόνο το τυπικό σκέλος, να περάσει η συμφωνία και από την ΓΣ για να υπάρχει νομική ισχύ και να τελειώσει το θέμα.

Μάλιστα, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία πρόθεση της διοίκησης του ΝΟΠ είναι να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, όπου θα αναφερθεί στο θέμα της συμφωνίας, αλλά και των επόμενων στόχων που έχει η νέα διοίκηση.

