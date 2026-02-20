ΝΟΠ και ΝΕΠ μάχονται σήμερα με στόχο βαθμούς και γόητρο

Με στόχο το γόητρο, αλλά και τους βαθμούς, θα αγωνιστούν σήμερα το βράδυ (20.30) στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» οι γυναικείες ομάδες πόλο του ΝΟΠ και η ΝΕΠ, στο τοπικό ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία της 15ης αγωνιστικής της water polo league.

Οι δυο ομάδες βρίσκονται στην ίδια βαθμολογική θέση, αμφότερες ψάχνουν βαθμούς για να απομακρυνθούν από την «ουρά» της βαθμολογίας και ο αγώνας είναι πολύ κρίσιμος.

Ο ΝΟΠ έχει ένα έξτρα κίνητρo, θέλει να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου, όπου η ΝΕΠ ήταν καλύτερη και είχε νικήσει δίκαια. Σε σχέση με τότε, ο ΝΟΠ έχει την προσθήκη την Κατερίνας Ζαφειράκης στην θέση του τερματοφύλακα που μπήκε στις προπονήσεις μετά τα Χριστούγεννα.

Από την άλλη η ΝΕΠ έχει αποκτήσει και τρίτη ξένη παίκτρια, οπότε ο τεχνικός Γιώργος Τσόκας θα πρέπει να επιλέξει λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα ποια θα μείνει εκτός αποστολής, καθώς μόνο δύο έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η προετοιμασία των δυο ομάδων ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με τους δυο προπονητές να μην αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα. Θυμίζουμε οτι ο αγώνας γίνεται σήμερα αντί για αύριο λόγω του πατρινού καρναβαλιού και για αυτό τον λόγο δεν θα γίνει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ.

⦁ Οπως είναι λογικό αρκετοί φίλαθλοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα στις εξέδρες του «Πεπανός» για να δουν το δεύτερο γυναικείο «εμφύλιο» την φετινή σεζόν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



