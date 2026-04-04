ΝΟΠ: Με 700 αθλητές ξεκινά σήμερα το «Κύπελλο Ανοιξης»

ΝΟΠ: Με 700 αθλητές ξεκινά σήμερα το «Κύπελλο Ανοιξης»
04 Απρ. 2026 9:30
Pelop News

Μια γιορτή της κολύμβησης αποτελεί το 29ο κολυμβητικό «μίτινγκ Κύπελλο Άνοιξης»  που  διοργανώνει η διοίκηση του ΝΟΠ σήμερα και αύριο στο κολυμβητήριο  «Αντώνης Πεπανός»

Οι αγώνες ξεκινούν σήμερα με την συμμετοχή πάνω από 700 αθλητών σε όλες τις κατηγορίες, ανάμεσα τους και περίπου 30 κολυμβητές από την Γερμανία.

Ο πρόεδρος του ΝΟΠ Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανακης φιλοξενήθηκε χθες στον peloponnisos FM και αναφέρθηκε με λεπτομέρειες για τους αγώνες λέγοντας ότι για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν κολυμβητές από τη Γερμανία, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια του μίτινγκ.

«Έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικό μίτινγκ και καλούμε τους πατρινούς να έρθουν στο κολυμβητήριο και να θαυμάσουν από κοντά τα μεγάλα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης, καθώς θα συμμετάσχουν και κορυφαίοι αθλητές από την Αθήνα και για πρώτη φορά από το εξωτερικό» είπε μεταξύ άλλων ο Τσιμπλοστεφανακης ο οποίος πρόσθεσε: Δεν έχει σημασία η διάκριση, αλλά η συμμετοχή και εμείς θα είμαστε εκεί για να τους βραβεύσουμε όλους και τους δώσουμε τα μετάλλια τους.

Οι αγώνες του Κυπέλλου Άνοιξης που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετία του 1990 να διοργανώνονται από τον ΝΟΠ στο πρώτο Εθνικό Κολυμβητήριο της Πάτρας (ανοικτό κολυμβητήριο Αγυάς) και με κάποιες διακοπές, αποτέλεσαν ένα σημείο αναφοράς στην ιστορία των κολυμβητικών αγώνων στην περιφέρεια.

Οι κολυμβητικοί αγώνες υλοποιούνται με την αμέριστη όπως πάντα υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, την παρουσία των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου, της βοήθειας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και την συμβολή της ARENA καθώς και της διοίκησης του ΠΕΑΚ. Επίσης ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την διεξαγωγή των αγώνων έχουν οι σταθεροί υποστηρικτές/χορηγοί του ΝΟΠ, καθώς και οι εθελοντές των αγώνων, που ευχαριστούμε θερμά και τιμούμε την προσφορά τους.

Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα από τις 10.00 και θα διαρκέσει μέχρι αργά το απόγευμα.

 

