ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά

Σύμμαχος αναμένεται να αποδειχθεί ο χρόνος για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ, η οποία αρχικά επρόκειτο να αγωνιστεί σήμερα με τα Χανιά για την πρώτη μάχη των play-out, ωστόσο, μετά από αίτημα της πατρινής ομάδας, ο αγώνας θα διεξαχθεί τελικά την επόμενη Δευτέρα.

Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των «δαιμόνων», καθώς θα έχουν μία επιπλέον εβδομάδα προετοιμασίας, ενώ στο διάστημα αυτό αναμένεται να αποθεραπευτεί πλήρως και ο Σέρβος Μπιοκάνιν ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού.

Αν ο ΝΟΠ αγωνιζόταν σήμερα, δεν θα ήταν απόλυτα έτοιμος.

Από εκεί και πέρα, ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης έχει ρίξει αυτές τις ημέρες μεγάλο βάρος στο κομμάτι της τακτικής, αλλά και στην ανάλυση του αντιπάλου. Στόχος είναι να ξεπεραστούν τα Χανιά και να έρθει η πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου περιμένει ο ΟΦΘ.

Στο τεχνικό επιτελείο του ΝΟΠ εκτιμούν πως «κλειδί» για την πρόκριση αποτελεί το πρώτο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί την επόμενη Δευτέρα στο «Πεπανός», καθώς εφόσον η ομάδα κάνει το 1-0, θα είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσει δύο διαδοχικές ήττες. Παράλληλα, υπάρχει σκέψη ο ΝΟΠ να δώσει φιλικά παιχνίδια προπονητικού χαρακτήρα μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα, ωστόσο αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι το βράδυ με τον Κουνδουράκη να είναι σε επαφές για αναζήτηση αντιπάλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



