ΝΟΠ: Τη Δευτέρα η πρώτη μάχη με Χανιά

Αντιστροφή μετρά πλέον η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα παίξει την Δευτέρα 27 Απριλίου (20.00) με τα Χανιά, για την 1η αγωνιστική της 1ης φάσης των play-out.

Η πατρινή ομάδα που έχει το πλεονέκτημα έδρας σε αυτή την σειρά αγώνων, θέλει πάση θυσία να πάρει τη νίκη για να κάνει το 1-0 και να αποκτήσει το πλεονέκτημα στην μάχη της πρόκρισης.

Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει και το σημαντικό για τον τεχνικό Βασίλη Κουνδουράκη είναι ότι έχει μπει στις προπονήσεις και ο Σέρβος Μπιοκάνιν ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί στον αγώνα της Δευτέρας.

