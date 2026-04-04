ΝΟΠ: Τον “πλήγωσε” η άμυνα, έχει την 2η χειρότερη στον όμιλο της

Αν θέλουμε να απαντήσουμε στους λόγους για τους οποίους η ομάδα του ΝΟΠ έχει πραγματοποιήσει μια μέτρια προς κακή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και θα διεκδικήσει την παραμονή της στα play-outs, μπορούμε να αναφέρουμε πολλoύς.

Για παράδειγμα, τον κακό σχεδιασμό της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι από τον Φώντα Λεμπέση, ο οποίος, για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει, άφησε την ομάδα χωρίς έναν έμπειρο φουνταριστό. Μπορούμε να αναφέρουμε επίσης τα προβλήματα στην άμυνα.

Για τους φίλους της στατιστικής, η ομάδα του ΝΟΠ, αν εξαιρέσουμε τη Λάρισα που δεν έχει ούτε βαθμό και είναι με διαφορά η πιο αδύναμη ομάδα του πρωταθλήματος, διαθέτει τη χειρότερη άμυνα, έχοντας δεχθεί 376 γκολ, δηλαδή σχεδόν 18 γκολ ανά παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινός ΝΟΠ διαθέτει έναν πολύ έμπειρο τερματοφύλακα, όπως είναι ο Βασίλης Καβουσανός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις σε αρκετά παιχνίδια.

Στον αντίποδα, η πατρινή ομάδα έχει σημειώσει 230 γκολ και διαθέτει την πέμπτη καλύτερη επίθεση στον όμιλο των δυνατών, δηλαδή σχεδόν 11 γκολ ανά αγώνα.

Από εκεί και πέρα, οι παίκτες συνεχίζουν κανονικά τν προετοιμασία τους με προπονήσεις που θα γίνουν κανονικά και σήμερα-αύριο στο «Αντώνης Πεπανός».

