Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»: Λείπει ειδικευμένο προσωπικό

27 Δεκ. 2025 18:00
«Ούτε ένα ποτήρι νερό δεν προλαβαίνουμε να πιούμε. Προχθές έφτασε η ώρα 7 το απόγευμα για να πιώ νερό. Η κατάσταση στα Τμήματα Επειγόντων, αλλά και στην κλινική, είναι διαρκώς στο κόκκινο. Οταν έχεις στην Παθολογική 65 κλίνες και οι ασθενείς μονίμως είναι 130, πού θα τους νοσηλεύσεις;».

Ερώτημα παθολόγου του «Αγ. Ανδρέα», ο οποίος μας περιέγραψε το πεδίο μάχης που επικρατεί σε μόνιμη βάση και το οποίο φυσικά δεν μπορεί να θεραπεύσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

«Είναι μία εβδομάδα που εφαρμόζεται στο δικό μας νοσοκομείο το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και επομένως δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, και από πληροφορίες και από άλλα νοσοκομεία, είναι ένα εργαλείο που βοηθάει κυρίως στην ψυχολογική στήριξη του ασθενούς που έρχεται. Είναι όπως στην τράπεζα. Γνωρίζεις ποιος αριθμός εξυπηρετείται και πότε έρχεται η δική σου η σειρά» δήλωσε στην «Π» ο νοσηλευτής χειρουργείου και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του «Αγ. Ανδρέα» Μιχάλης Στελλάτος.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Στην πράξη, όμως, οι ώρες αναμονής, και λέω για τα άκρως επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξυπηρετούνται άμεσα. Εχω καταγγελίες ότι περίμεναν και μέχρι και 8 ώρες. Οτι δηλαδή επικρατούσε και πριν το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Κι αυτό θα συνεχιστεί, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες αυτού του προβλήματος. Που σημαίνει ανάπτυξη και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας και ανάπτυξη των περιφερειακών νοσοκομείων, ώστε να μη διακομίζονται όλα τα περιστατικά σε εμάς και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και φυσικά τα ανθρώπινα χέρια. Λείπουν ανθρώπινα χέρια ειδικευμένου προσωπικού».

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο κ. Στελλάτος επαναφέρει το θέμα της κτιριακής επέκτασης του νοσοκομείου. «Θέλουμε κι άλλο κτίριο που να στεγάσει τις κλίνες που είναι άστεγες από την επαναλειτουργία του πολυώροφου κτιρίου το 2017. Αυτή τη στιγμή έχουμε νοσηλείες παθολογικών περιστατικών διάσπαρτες όχι μόνο στα επείγοντα, αλλά σε όλες τις κλινικές.

Αυτό το έχουμε θέσει στον υπουργείο και πραγματικά χαιρόμαστε που το έχει θέσει σε προτεραιότητα και ο νέος διοικητής ο κ. Μπάκαβος, όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της εφημερίδας σας».

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην «Π» ο κ. Μπάκαβος, η προσπάθεια εστιάζεται στο να αναγερθούν επιπλέον όροφοι πάνω από το υπό ανέγερση κτίριο, το οποίο προορίζεται για τη στέγαση του φαρμακείου του νοσοκομείου.

«Θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η κτιριακή αναβάθμιση και έτσι ώστε για τα επόμενα 20-30 χρόνια να λυθούν οριστικά τα κτιριακά ζητήματα και να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας. Μην ξεχνάτε ότι το νοσοκομείο μας εφημερεύει εναλλάξ με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εξυπηρετεί ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά κ.ά.. Το νοσοκομείο μας είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια μετά τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Πατρών και Ιωαννίνων».

Εν τω μεταξύ, εντός του Ιανουαρίου αναμένεται η επαναλειτουργία του Μαγνητικού Τομογράφου του νοσοκομείου, μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο και από τον Φεβρουάριο με Μάρτιο θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου γραμμικού επιταχυντή, καθώς το παλαιό αντίστοιχο μηχάνημα είχε καταστραφεί από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στα υπόγεια του νοσοκομείου, τον Δεκέμβριο του 2024.

