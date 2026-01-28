Νότια Κορέα: Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι καταδικάστηκε για δωροδοκία

Νοτιοκορεατικό δικαστήριο καταδίκασε την πρώην πρώτη κυρία της χώρας, Κιμ Κέον Χι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών (ένα έτος και οκτώ μήνες) με αναστολή, κρίνοντάς την ένοχη για δωροδοκία. Η απόφαση εκδόθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο της κεντρικής Σεούλ.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Γου Ιν-σουνγκ, η Κιμ Κέον Χι αποδέχθηκε δώρα –μεταξύ των οποίων πολυτελείς τσάντες Chanel και διαμαντένιο κολιέ– από στελέχη της Εκκλησίας της Ενοποίησης (γνωστής και ως Εκκλησία της Ενοποίησης ή Moonies), με αντάλλαγμα πολιτικές παρεμβάσεις και χάρες.

Το δικαστήριο απάλλαξε την κατηγορουμένη από τις κατηγορίες χειραγώγησης τιμών μετοχών και παραβίασης του νόμου περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο 2,9 δισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για το σύνολο των κατηγοριών. Η Κιμ Κέον Χι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η ομάδα του θα μελετήσει την απόφαση και θα αποφασίσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών εάν θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης για δωροδοκία.

Η καταδίκη της Κιμ Κέον Χι έρχεται λίγους μήνες μετά την καθαίρεση και φυλάκιση του συζύγου της, πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμα το 2025 μετά την απόπειρά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο το 2024.

