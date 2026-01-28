Νότια Κορέα: Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι καταδικάστηκε για δωροδοκία

Ένοχη για αποδοχή δώρων από την Εκκλησία της Ενοποίησης

Νότια Κορέα: Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι καταδικάστηκε για δωροδοκία
28 Ιαν. 2026 9:42
Pelop News

Νοτιοκορεατικό δικαστήριο καταδίκασε την πρώην πρώτη κυρία της χώρας, Κιμ Κέον Χι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών (ένα έτος και οκτώ μήνες) με αναστολή, κρίνοντάς την ένοχη για δωροδοκία. Η απόφαση εκδόθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο της κεντρικής Σεούλ.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Γου Ιν-σουνγκ, η Κιμ Κέον Χι αποδέχθηκε δώρα –μεταξύ των οποίων πολυτελείς τσάντες Chanel και διαμαντένιο κολιέ– από στελέχη της Εκκλησίας της Ενοποίησης (γνωστής και ως Εκκλησία της Ενοποίησης ή Moonies), με αντάλλαγμα πολιτικές παρεμβάσεις και χάρες.

Το δικαστήριο απάλλαξε την κατηγορουμένη από τις κατηγορίες χειραγώγησης τιμών μετοχών και παραβίασης του νόμου περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο 2,9 δισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για το σύνολο των κατηγοριών. Η Κιμ Κέον Χι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η ομάδα του θα μελετήσει την απόφαση και θα αποφασίσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών εάν θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης για δωροδοκία.

Η καταδίκη της Κιμ Κέον Χι έρχεται λίγους μήνες μετά την καθαίρεση και φυλάκιση του συζύγου της, πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμα το 2025 μετά την απόπειρά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο το 2024.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
10:55 Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 5 νεκρούς, ανάμεσα τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός
10:54 Κωνσταντοπούλου για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ασήκωτο και αβάσταχτο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ