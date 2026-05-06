Νεκρός βρέθηκε σήμερα ο Νοτιοκορεάτης δικαστής Σιν Τζονγκ-ο, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε υπερδιπλασιάσει σε δεύτερο βαθμό την ποινή κάθειρξης της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον Χε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δικαστής εντοπίστηκε «χωρίς τις αισθήσεις του» γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, στο Εφετείο της Σεούλ.

55-year-old South Korean judge Shin Jong-oh was found dead inside a court building early May 6. He was the presiding judge for the second-instance trial of Kim Keon-hee, wife of former President Yoon Suk-yeol, in a stock price manipulation case. Initial on-site investigation… pic.twitter.com/pLQ1eF2prq — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 6, 2026

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ερευνητής από το αστυνομικό τμήμα του Σεότσο, διαμερίσματος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, ο Σιν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Ο ερευνητής διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, «τίποτα δεν υποδεικνύει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δικαστής φέρεται να άφησε επιστολή αυτοκτονίας, ωστόσο η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε από τον ερευνητή.

Η οικογένεια του Σιν Τζονγκ-ο, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι «συντετριμμένη» και έχει ζητήσει να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Η υπόθεση της Κιμ Κέον Χε

Τον περασμένο μήνα, ο Σιν Τζονγκ-ο είχε προεδρεύσει της δίκης σε δεύτερο βαθμό της Κιμ Κέον Χε, πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας.

Η 53χρονη κρίθηκε ένοχη για χειραγώγηση της τιμής μετοχών και για διαφθορά.

Το Εφετείο αύξησε την ποινή της από 20 μήνες φυλάκισης σε τέσσερα χρόνια κάθειρξης, ανατρέποντας παράλληλα την αθωωτική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προς την κατηγορία της χειραγώγησης τιμών μετοχών.

Κατά την απόφαση, ο Σιν Τζονγκ-ο είχε αναφέρει ότι η Κιμ Κέον Χε «δεν παραδέχθηκε την ενοχή της και αντ’ αυτού κατέφευγε συνεχώς σε δικαιολογίες».

Το πολιτικό φόντο της υπόθεσης

Η Κιμ Κέον Χε είναι σύζυγος του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γεολ.

Ο Γιουν αποπέμφθηκε μετά την αποτυχημένη και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στα τέλη του 2024.

Για την υπόθεση αυτή βρίσκεται πλέον στη φυλακή, ενώ η καταδίκη της συζύγου του είχε προσθέσει ακόμη ένα κεφάλαιο στην πολιτική και δικαστική κρίση που ακολούθησε στη χώρα.

