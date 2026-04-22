Μια εξαιρετικά σοβαρή και ασυνήθιστη αιτία φαίνεται πως βρισκόταν πίσω από τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών στη Νότια Κορέα το 2021. Σύμφωνα με το πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές, οι πιλότοι των δύο F-15K τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να χαθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός έλεγχος και να ακολουθήσει σύγκρουση στον αέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νταέγκου, όταν τα δύο αεροσκάφη εκτελούσαν αποστολή επιστροφής στη βάση. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένας από τους πιλότους ήθελε να κρατήσει εικόνες από την τελευταία του πτήση με τη μονάδα του και άρχισε να τραβά φωτογραφίες με το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο.

Ο ελιγμός που έφερε τη σύγκρουση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πιλότος του ενός αεροσκάφους ζήτησε από το συνοδευτικό αεροσκάφος να καταγράψει βίντεο. Τότε ο πιλότος του δεύτερου μαχητικού ανέβασε απότομα το αεροσκάφος σε μεγαλύτερο ύψος και το ανέτρεψε, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη λήψη από την κάμερα. Αυτός ο ελιγμός έφερε τα δύο μαχητικά σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση.

Στην προσπάθεια να αποφευχθεί η σύγκρουση, το πρώτο αεροσκάφος επιχείρησε να κατεβεί γρήγορα. Παρ’ όλα αυτά, τα δύο F-15K συγκρούστηκαν τελικά, προκαλώντας ζημιές στην αριστερή πτέρυγα του ενός αεροσκάφους και στον ουραίο σταθεροποιητή του άλλου.

Ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων γουόν

Οι δύο πιλότοι επέζησαν χωρίς τραυματισμούς, όμως το οικονομικό κόστος ήταν σημαντικό. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι ζημιές στα αεροσκάφη στοίχισαν περίπου 880 εκατομμύρια γουόν, δηλαδή σχεδόν 596.000 δολάρια.

Ένας από τους εμπλεκόμενους πιλότους, ο οποίος έκτοτε έχει αποστρατευτεί, υποχρεώθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 88 εκατομμυρίων γουόν. Παράλληλα, ο πιλότος του συνοδευτικού αεροσκάφους τέθηκε σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια αποχώρησε από την Πολεμική Αεροπορία για να εργαστεί σε εμπορική αεροπορική εταιρεία.

Η πρακτική που, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν συνηθισμένη

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της έρευνας είναι ότι η λήψη φωτογραφιών και βίντεο σε τέτοιες πτήσεις περιγράφηκε ως ευρέως διαδεδομένη πρακτική μεταξύ πιλότων εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, ο πιλότος είχε γνωστοποιήσει πριν από την απογείωση ότι ήθελε να τραβήξει βίντεο.

Η επιτροπή έκρινε επίσης ότι μέρος της ευθύνης βαραίνει και την ίδια την Πολεμική Αεροπορία της Νότιας Κορέας, καθώς δεν υπήρχε σαφές και επαρκές πλαίσιο για τη χρήση προσωπικών καμερών και κινητών από τους πιλότους. Για τον λόγο αυτό, δεν επιβλήθηκε στον πιλότο όλο το ποσό που ζητούσε αρχικά η αεροπορία, αλλά μόλις το ένα δέκατο.

