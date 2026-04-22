Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιστορική αλλαγή στη δημόσια υγεία, καθώς το Tobacco and Vapes Bill πέρασε από όλα τα κοινοβουλευτικά στάδια και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό». Με βάση το σχέδιο νόμου, θα απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού σε όσους έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα δεν θα μπορεί ποτέ να αγοράζει νόμιμα τσιγάρα.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί τόσο από τη Βουλή των Κοινοτήτων όσο και από τη Βουλή των Λόρδων και πλέον αναμένει τη βασιλική έγκριση για να μετατραπεί σε νόμο. Παράλληλα, ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες των αρχών για τη ρύθμιση προϊόντων καπνού, ατμίσματος και νικοτίνης, καλύπτοντας ζητήματα όπως οι γεύσεις, η συσκευασία, η προβολή και η διάθεσή τους.

Health Secretary Wes Streeting has hailed a ‘historic moment for the nation’s health’ after the Tobacco and Vapes Bill cleared Parliament https://t.co/8J5VKCKAOV — Nation.Cymru (@NationCymru) April 21, 2026

Νέο, αυστηρότερο πλαίσιο και για το άτμισμα

Η νέα νομοθεσία δεν περιορίζεται μόνο στα παραδοσιακά τσιγάρα. Περιλαμβάνει και αυστηρότερους κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, με στόχο να περιοριστεί η εξοικείωση των ανηλίκων με τη νικοτίνη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το άτμισμα θα απαγορεύεται σε ορισμένους χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, όπως αυτοκίνητα με ανήλικους επιβάτες, παιδικές χαρές και περιοχές έξω από σχολεία και νοσοκομεία.

Την ίδια ώρα, η νομοθεσία αφήνει ανοιχτό το περιθώριο χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ορισμένους εξωτερικούς χώρους, καθώς η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει εργαλεία διακοπής του καπνίσματος για όσους προσπαθούν να κόψουν το τσιγάρο. Οι νέοι κανόνες, πάντως, κινούνται ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση μεγαλύτερου ελέγχου στην αγορά νικοτίνης συνολικά.

Η κυβέρνηση μιλά για τη μεγαλύτερη παρέμβαση δημόσιας υγείας μιας γενιάς

Ο υπουργός Υγείας Wes Streeting χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση ιστορική, λέγοντας ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και ότι το μέτρο θα συμβάλει στη διάσωση ζωών, στη μείωση της πίεσης στο NHS και στη δημιουργία μιας πιο υγιούς Βρετανίας. Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση της Baroness Merron, η οποία έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη παρέμβαση δημόσιας υγείας μιας γενιάς.

Η βρετανική κυβέρνηση παρουσιάζει τη ρύθμιση ως επένδυση μακράς πνοής, με στόχο να αποτραπεί η έναρξη του καπνίσματος από τους νέους, αντί να επιχειρείται εκ των υστέρων η αντιμετώπιση των συνεπειών. Η λογική της είναι ότι η σταδιακή εξαφάνιση της δυνατότητας νόμιμης αγοράς καπνού θα περιορίσει δραστικά τη νέα γενιά καπνιστών.

Επιφυλάξεις από λιανεμπόριο και βιομηχανία

Παρότι το μέτρο έχει ευρεία υποστήριξη στον χώρο της υγείας, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Επικριτές της νομοθεσίας εκφράζουν ανησυχίες ότι η υπερβολικά αυστηρή παρέμβαση μπορεί να δημιουργήσει νέες δυσκολίες στην αγορά ή να οδηγήσει ορισμένους χρήστες σε μη ελεγχόμενα προϊόντα. Παρόμοιες επιφυλάξεις έχουν καταγραφεί και από εκπροσώπους του λιανεμπορίου και του κλάδου του ατμίσματος.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει ήδη συνεργαστεί με τους εμπλεκόμενους φορείς και ότι θα συνεχίσει να το κάνει, επιχειρώντας να εφαρμόσει τη μεταρρύθμιση χωρίς σοβαρές αναταράξεις στην αγορά.

Στήριξη από οργανώσεις υγείας

Οργανώσεις δημόσιας υγείας χαιρέτισαν την εξέλιξη ως σημείο καμπής. Στη Βρετανία, φορείς όπως η Asthma + Lung UK και η ASH στηρίζουν το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της δημόσιας υγείας στις επόμενες δεκαετίες. Η ASH αναφέρει ακόμη ότι από το 2027 το όριο ηλικίας για αγορά καπνού θα αυξάνεται κατά έναν χρόνο κάθε χρόνο, ώστε όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά να μη φτάσουν ποτέ σε ηλικία νόμιμης αγοράς καπνού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



