Νότια Κορέα: Πλοίο με 267 επιβάτες προσάραξε σε βράχια

Το «Queen Jenuvia 2» έχει κολλήσει σε έναν ύφαλο και έχει ακινητοποιηθεί, ωστόσο, όπως αναφέρει η ακτοφυλακή δεν υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί ή να ανατραπεί

19 Νοέ. 2025 17:50
Pelop News

Ένα επιβατηγό πλοίο της Νότιας Κορέας με 267 επιβάτες προσάραξε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε βράχια στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC, το «Queen Jenuvia 2» έχει κολλήσει σε έναν ύφαλο και έχει ακινητοποιηθεί, ωστόσο, όπως αναφέρει η ακτοφυλακή δεν υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί ή να ανατραπεί. Οι επιβάτες μεταφέρονται σε περιπολικά σκάφη, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στο νησί Jangsan στην κομητεία Sinan, όταν το πλοίο προσάραξε σε βράχους κοντά στο ακατοίκητο νησί Jogdo. Το πλοίο ταξίδευε προς το λιμάνι της πόλης Mokpo μετά την αναχώρησή του από το νησί Jeju, μεταφέροντας 246 επιβάτες και 21 μέλη του πληρώματος.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πέντε άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα από την πρόσκρουση, αλλά δεν υπήρξαν θύματα.

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας, Κιμ Μιν-σέοκ, διέταξε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων σκαφών για τη διάσωση του πλοίου.

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πλημμύρα. Μεταφέρουμε τους επιβάτες σε περιπολικά σκάφη και τους μετακινούμε σε ασφαλές μέρος», δήλωσε αξιωματούχος της ακτοφυλακής, σύμφωνα με την εφημερίδα Chosun Ilbo.

Η ακτοφυλακή σχεδιάζει να μεταφέρει το πλοίο στην ξηρά κατά την άμπωτη (όταν υποχωρήσει η παλίρροια).

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο Sewol το 2014, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 300 άτομα, κυρίως μαθητές που ταξίδευαν για σχολική εκδρομή.

