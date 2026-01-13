Novartis: Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε δεύτερο βαθμό για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Σε ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών, αντίστοιχα, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη.

Τέσσερις μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση, το Εφετείο επιβεβαίωσε ομόφωνα την ενοχή τους, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί τους δεν αρκούσαν για να ανατρέψουν τα συμπεράσματα της πρωτοβάθμιας κρίσης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε και πάλι ένοχους τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν καταθέσει στις δικαστικές Αρχές με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση». Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ωστόσο απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικού μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τις πράξεις της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση και της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος και Νίκος Μανιαδάκης.

Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε και η Μαρία Μαραγγέλη για πράξεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου, Ιωάννης Στουρνάρας και Αντώνης Σαμαράς. Για ορισμένες επιμέρους πράξεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριος Σαλμάς, το δικαστήριο αποφάσισε την παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση ποινικών αδικημάτων από τον συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη, αναφορικά με εκφράσεις που φέρεται να χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς, για λόγους που –όπως αναφέρθηκε– άπτονται της διαφύλαξης του κύρους της Δικαιοσύνης και του δικηγορικού λειτουργήματος.

Οι δύο κατηγορούμενοι κάθισαν στο εδώλιο έπειτα από μηνύσεις πολιτικών προσώπων, τα οποία είχαν κατονομαστεί στις καταθέσεις τους στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης Novartis. Και οι δύο υποστήριξαν ότι δεν ενήργησαν με δόλο, ισχυριζόμενοι πως μετέφεραν στις Αρχές πληροφορίες που, όπως ανέφεραν, τους είχε δώσει ο πρώην επικεφαλής της Novartis Hellas, Κωνσταντίνος Φρουζής. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο.

Της απόφασης είχε προηγηθεί η εισαγγελική πρόταση για ενοχή, με την εισαγγελέα της έδρας να επισημαίνει κατά την αγόρευσή της ότι η υπόθεση Novartis συνιστά σοβαρό πλήγμα για τη λειτουργία της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος λήψης των επίμαχων καταθέσεων δεν ανταποκρινόταν, κατά την κρίση της, σε μια απολύτως θεσμική και αξιόπιστη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό οι δύο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης 33 και 25 μηνών αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή.

