Ντε Λάιεν: «Η Ευρώπη χάνει κάθε μέρα 500 εκ. ευρώ με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή»

Για το μεγάλο οικονομικό κόστος του πολέμου στην Ευρώπη μίλησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ώρα που η αναταραχή στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να κλονίζει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

«Η Ευρώπη χάνει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ την ημέρα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος των ορυκτών καυσίμων. Σε μόλις 60 ημέρες σύγκρουσης, ο λογαριασμός μας για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά περισσότερα από 27 δισ. ευρώ, χωρίς ούτε ένα επιπλέον μόριο ενέργειας», δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Την Τρίτη, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή σε συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, μια στρατηγική που στοχεύει στην πίεση της οικονομίας της Τεχεράνης μέσω περιορισμού της ναυτιλίας προς και από τα λιμάνια της. Η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω διατάραξης των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και λιπασμάτων.

Η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τη σύγκρουση ως μια επιπλέον απόδειξη ότι η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη μετάβασή της μακριά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσει την ηλεκτροκίνηση.

«Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι προφανής. Πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουμε την εγχώρια, προσιτή και καθαρή παραγωγή ενέργειας. Από τις ανανεώσιμες πηγές έως την πυρηνική ενέργεια, με πλήρη σεβασμό στην τεχνολογική ουδετερότητα», δήλωσε.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει έως το καλοκαίρι ένα Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροκίνηση, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν «φιλόδοξο» στόχο σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με προσχέδιο της ατζέντας της Επιτροπής που είδε το Politico, το σχέδιο αναμένεται πλέον στις 10 Ιουνίου, μαζί με μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε επίσης την ανάγκη για ταχύτερη πρόοδο στο πακέτο για τα δίκτυα ενέργειας, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση από τους Ευρωπαίους νομοθέτες και τις κυβερνήσεις και στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, κάλεσε σε στενότερο συντονισμό όσον αφορά τα αποθέματα ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου και την παραγωγή των διυλιστηρίων, μέτρα που εντάσσονται στη συνολική αντίδραση των Βρυξελλών στην ενεργειακή κρίση, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή την περασμένη Τετάρτη.

