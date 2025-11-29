Ντέρμπι με το Παγκράτι για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, που θέλει τη νίκη ποντάρει πολλά στην έδρα

Με το Παγκράτι θα παίξει σήμερα στις 17.00 στο «κλειστό» της η νεοφώτιστη στη National League 1, ΑΕ Γλαύκου Eσπερου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Παιχνίδι «κλειδί» αλλά και πρόκληση για την Ενωση, που μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις ως γηπεδούχος και θέλει να κάνει το «5 στα 5» για να διατηρήσει το αήττητο εντός έδρας, να αφήσει πίσω της το Παγκράτι και παράλληλα να παραμείνει σε τροχιά play-offs!

«Ξεχνάει» λοιπόν τα προβλήματα με τις απουσίες (Νεόφυτος, Μπαζίνας, Ντόκιτς) των τελευταίων εβδομάδων και ποντάροντας στο κόσμο της θα τα δώσει όλα για τη νίκη!

«Oλοι μαζί στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα να διατηρήσει απόρθητο το ”κάστρο’ μας’», είναι το μότο της Ενωσης στα social media για το σημερινό παιχνίδι.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο φετινό πρωτάθλημα της National League 1 κάθε νίκη, κάθε καλάθι μετράει! Το λέμε αυτό γιατί τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο μεταφέρονται σε play-offs και play-outs και θα είναι σημαντικό η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου να κάνει το 1-0 και επί του Παγκρατίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΤΑ 5 ΕΥΡΩ

Όπως γνωστοποιήθηκε τα εισιτήρια (γενική είσοδος) για το σημερινό παιχνίδι με το Παγκράτι κοστίζουν 5 ευρώ και θα πωλούνται από νωρίς το μεσημέρι στο γήπεδο.

* Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Λιαρομάτης, Λιότσιος και Κωνσταντινίδου.

