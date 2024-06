Ντιμπέιτ Μπάιντεν – Τραμπ: Πλήγμα για τη διεθνή εικόνα των ΗΠΑ

Ο κόσμος παρακολουθούσε το ντιμπέιτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Τζο Μπάιντεν και ανατρίχιασε.

Ξένοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, ακόμη και την ανησυχία τους για την επίδοση του Τζο Μπάιντεν ειδικότερα, στο ντιμπέιτ. Ενώ ο Τραμπ έκανε τις τυπικές εξωφρενικές δηλώσεις του, η φαινομενική αδυναμία του Μπάιντεν ξεχώρισε ακόμη περισσότερο. Κάποιοι άφησαν να εννοηθεί ότι ανησυχούν που ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν έτοιμος για μια δεύτερη θητεία ως ηγέτης μιας πυρηνικά εξοπλισμένης υπερδύναμης.

«Τεράστια ψέματα από τον Τραμπ», δήλωσε ένας Δυτικός διπλωμάτης. «Από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον καταλάβαμε τι λέει. Ίσως γινόμαστε μάρτυρες μιας καμπής» για τον Μπάιντεν.

Διεθνείς αξιωματούχοι και διπλωμάτες ήταν έτοιμοι για τον Τραμπ να ξεστομίσει ψέματα. Αλλά ο Μπάιντεν ήλπιζαν ότι θα παρουσιαζόταν πιο δυνατός και πιο σθεναρός. Μέχρι το τέλος του ντιμπέιτ κάποιοι αμφισβητούσαν αν κάποιος από τους δύο ήταν κατάλληλος να ηγηθεί, επισημαίνεται στο Politico.

US allies say Trump-Biden debate ‘isn’t a great look for America’ https://t.co/TbW3IM5xzA

— POLITICO (@politico) June 28, 2024