Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο

Συνεχώς νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την πατροκτονία στη Λέρο, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη

Όλα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 26.02.2026, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε αρκετές ώρες αργότερα για το περιστατικό που συγκλόνισε τη Λέρο. Παρότι αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο ατυχήματος, η υπόθεση πήρε γρήγορα τροπή εγκλήματος, όταν ο 18χρονος γιος του θύματος αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το έγκλημα στη Λέρο, πατέρας και γιος φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα και να άρχισαν να εκτοξεύουν μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον. Ένα από αυτά χτύπησε τον 50χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο ανήλικος, σε μια προσπάθεια να απομακρύνει τις υποψίες, φέρεται να παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, φωνάζοντας στους εργαζόμενους του συνεργείου: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, με τον γιο να φέρεται πως ομολόγησε το έγκλημα υπό το βάρος των πράξεών του.

Όπως περιγράφουν άνθρωποι που τους γνώριζαν, το περιστατικό δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο πατέρας για πολλά χρόνια ήταν κακοποιητικός με τον ανήλικο, ενώ ο 18χρονος είχε δείξει παραβατική συμπεριφορά, με τους δύο να τσακώνονται συνεχώς.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή του Mega, Live News φαίνεται ένα περιστατικό που σημειώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα, μεταξύ του 50χρονου θύματος και του γιου του, στο συνεργείο όπου έμελλε ο γιος να σκοτώσει τον πατέρα το απόγευμα της Πέμπτης 26.02.2026.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ανήλικος, που τότε ήταν 17 ετών, είχε μόλις φτάσει με το μηχανάκι στο συνεργείο, όταν ο πατέρας του τον πλησιάζει και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια!

Σαν κοινωνία ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Τα σημάδια που αγνοήθηκαν – Πώς οδηγηθήκαμε στο παιδί – θύτη

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2026

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Η οικογένεια είχε δύο ακόμα μικρότερα παιδιά.

Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.

Η υπόθεση της Λέρου δεν είναι απλώς ένα ακόμα έγκλημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.

Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



