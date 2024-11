Ντόναλντ Τραμπ – Έλον Μασκ: Πώς θα χρησιμοποιήσει την προεκλογική στήριξή του

Όσοι παρακολουθούσαν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ καταλαβαίνουν τη μεγάλη αγάπη που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η «αγάπη» του Έλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του μελλοντικού προέδρου, όταν ο ιδιόρρυθμος κροίσος άρχισε να μοιράζει εκατομμύρια σε υποστηρικτές του Τραμπ.

Τον Οκτώβριο ο Έλον Μασκ είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα για 15 ημέρες σε ψηφοφόρους από τις swing states, που θα υπέγραφαν στο διαδίκτυο την αίτησή του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, τα οποία εγγυάται το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Μάλιστα σε κάποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις έσπευσε να δώσει τα χρήματα που είχε τάξει σε Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους.

Οι αναλυτές σημειώνουν εξάλλου ότι ο Μασκ έχει ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να περάσει τη νύχτα των εκλογών στο πλευρό του Έλον Μασκ, ενώ στη νικητήρια ομιλία του δεν παρέλειψε να εκθειάσει τον Έλον Μασκ σε μια εκτενέστατη αναφορά.

🚨BREAKING: ELON MUSK IS AT MAR-A-LAGO WITH RIGHTFUL PRESIDENT TRUMP!

It’s such an honor to be in the presence of these MAJOR WINNERS!

Pray for a Trump victory!🙏 pic.twitter.com/b44iVDtkLL

— Bo Loudon (@BoLoudon) November 6, 2024