Ντόναλντ Τραμπ: Η προσωπική μας σχέση με τον Σι είναι πολύ καλή ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τα θέματα που συζήτησαν.

Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο αυτό σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες, Δευτέρα, από το Fox News.

“Μάλιστα (…) του έχω μιλήσει και έχω μιλήσει και στους ανθρώπους του. Μου αρέσει να του μιλάω”, απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποια συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας από τότε που ορκίστηκε.

Trump: I happen to like him a lot, President Xi

Baier: Do you talk to him?

Trump: Ahhhh, yes … I love talking to him pic.twitter.com/DZCNKeoBwZ

