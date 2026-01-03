Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Νικολάς Μαδούρο και σύζυγός του οδηγήθηκαν σε πλοίο και θα μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη, ενώ αναφέρθηκε και στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Νικολάς Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ ανέφερε πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας.

Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας

