Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Νικολάς Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
03 Ιαν. 2026 21:01
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Νικολάς Μαδούρο και σύζυγός του οδηγήθηκαν σε πλοίο και θα μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη, ενώ αναφέρθηκε και στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Νικολάς Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ ανέφερε πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας.

Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
19:48 Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο Super Cup της ιστορίας του – Κέρδισε τον μαχητικό ΟΦΗ στην Κρήτη
19:38 Θολή η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Ποιος θα αναλάβει την εξουσία
19:25 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ
19:14 Τουρκία: Είδε «τουρκική δικαιοδοσία» σε διεθνή ύδατα κατά την πόντιση οπτικής ίνας
19:02 O Απόλλωνας πετούσε «φωτιές» στην επίθεση και μπήκε με το «δεξί»
19:00 Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί – Θα μείνουμε στον έλεγχο μέχρι τη δημοκρατική διαδοχή»
18:51 Ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ