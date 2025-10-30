Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά»

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη για την απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Λιμενάρχης Χανίων, σε βάρος του οποίου διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) μετά από καταγγελία 72χρονου για ξυλοδαρμό από 36χρονο μέσα σε γκαράζ πλοίου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, η βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε «παρορμητική» την απόφαση του αρμόδιου υπουργού, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν αξιωματικό που «έβγαλε πέρα ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια, με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη διαφύλαξη της τάξης στα πλοία της γραμμής».

Η κ. Μπακογιάννη τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει οργή στα Χανιά, καθώς ο λιμενάρχης συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες: «Να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, που έχει υπηρετήσει τόσα χρόνια στο Λιμενικό; Όλα τα Χανιά έχουν εξοργιστεί – και οι τέσσερις βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη, καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση, που εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα».

Η ίδια επεσήμανε ότι η ΕΔΕ «δίνει λάθος μήνυμα» τη στιγμή που ο πρωθυπουργός δίνει μάχη «κατά των φαινομένων αλαζονείας»: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε αυτή η εποχή. Την ασκείς με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά».

Περιγράφοντας το περιστατικό που προκάλεσε την ΕΔΕ, ανέφερε ότι πρόκειται για καβγά μεταξύ δύο επιβατών σε πλοίο, τονίζοντας πως «τέτοια συμβάντα συμβαίνουν καθημερινά»: «Έγινε ένα επεισόδιο, πιάστηκαν στα χέρια ένας νεαρός με έναν μεγαλύτερο. Καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Και ω του θαύματος, ο λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα λες και έγινε κάτι πρωτοφανές».

Η Ντόρα Μπακογιάννη κατέληξε λέγοντας ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία: «Όλοι στα Χανιά μιλούν για αδικία. Και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι άδικο, ξεσηκώνεται. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο έντιμο, χαμηλών τόνων, που η πορεία του αποδεικνύει την αξία του. Μιλάμε για αποκατάσταση δικαιοσύνης».

