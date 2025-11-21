Ντουμπάι: Μαχητικό Tejas συνετρίβη σε επίδειξη στο Air Show – Φωτιά, πανικός και διακοπή προγράμματος ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στο Dubai Air Show, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στις αρχές. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, όταν το ινδικό HAL Tejas εκτελούσε ελιγμούς στο πλαίσιο της τελευταίας ημέρας της έκθεσης.

Βίντεο από το σημείο αποτυπώνει τη στιγμή που το αεροσκάφος κάνει απότομη βουτιά και προσκρούει στο έδαφος, δημιουργώντας μια μεγάλη έκρηξη φωτιάς και καπνού. Η επίδειξη ανεστάλη άμεσα και το κοινό οδηγήθηκε πίσω στον κλειστό εκθεσιακό χώρο, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο της συντριβής.

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ατύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε από λανθασμένο υπολογισμό σε έναν χαμηλό ελιγμό, γεγονός που οδήγησε τον πιλότο στη απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του και δεν φαίνεται από τα διαθέσιμα πλάνα να έχει γίνει εκτίναξη καθίσματος.

Το συμβάν επισκίασε το φινάλε της μεγάλης αεροπορικής έκθεσης και άνοιξε συζήτηση γύρω από τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις δυσκολίες των επιδείξεων υψηλής επικινδυνότητας.

BREAKING: India’s Tejas Fighter Jet Has Just Crashed At The Dubai Airshow During A Flight Demonstration. pic.twitter.com/k5gX4epuJx — John Basham (@JohnBasham) November 21, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



