Ντουμπάι: Μαχητικό Tejas συνετρίβη σε επίδειξη στο Air Show – Φωτιά, πανικός και διακοπή προγράμματος ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Dubai Air Show, όταν ινδικό μαχητικό τύπου Tejas συνετρίβη κατά τη διάρκεια εντυπωσιακής επίδειξης, τυλίγοντας την περιοχή στις φλόγες. Η πτήση διακόπηκε, οι θεατές απομακρύνθηκαν και μέχρι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ενημέρωση για την τύχη του πιλότου.

21 Νοέ. 2025 13:07
Pelop News

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στο Dubai Air Show, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στις αρχές. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, όταν το ινδικό HAL Tejas εκτελούσε ελιγμούς στο πλαίσιο της τελευταίας ημέρας της έκθεσης.

Βίντεο από το σημείο αποτυπώνει τη στιγμή που το αεροσκάφος κάνει απότομη βουτιά και προσκρούει στο έδαφος, δημιουργώντας μια μεγάλη έκρηξη φωτιάς και καπνού. Η επίδειξη ανεστάλη άμεσα και το κοινό οδηγήθηκε πίσω στον κλειστό εκθεσιακό χώρο, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο της συντριβής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ατύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε από λανθασμένο υπολογισμό σε έναν χαμηλό ελιγμό, γεγονός που οδήγησε τον πιλότο στη απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του και δεν φαίνεται από τα διαθέσιμα πλάνα να έχει γίνει εκτίναξη καθίσματος.

Το συμβάν επισκίασε το φινάλε της μεγάλης αεροπορικής έκθεσης και άνοιξε συζήτηση γύρω από τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις δυσκολίες των επιδείξεων υψηλής επικινδυνότητας.

