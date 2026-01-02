Νύχτα του «Αγίου Βαρθολομαίου» στη Γαλλία, εκατοντάδες πυρπολήσεις οχημάτων, πάνω από 500 προσαγωγές

Νύχτα του «Αγίου Βαρθολομαίου» στη Γαλλία, εκατοντάδες πυρπολήσεις οχημάτων, πάνω από 500 προσαγωγές
02 Ιαν. 2026 8:45
Pelop News

Περισσότερα από 1.000 οχήματα πυρπολήθηκαν τη νύχτα της Πρωτοχρονίας στη Γαλλία και πάνω από 500 άνθρωποι προσήχθησαν ενώ καταγράφηκαν «πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά, «προσήχθησαν 505 πρόσωπα» και σε 403 περιπτώσεις οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις, εξήγησε το γαλλικό υπουργείο, αναφερόμενο σε νύχτα «πιο ήρεμη» από την αντίστοιχη του 2022.

Την περασμένη χρονιά ωστόσο σε όλη τη Γαλλία είχαν αναφερθεί 420 προσαγωγές και 310 συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Ο αριθμός των οχημάτων που πυρπολήθηκαν αυξήθηκε, έφθασε τα 1.173 έναντι 984 την Πρωτοχρονιά του 2022, κατά την ίδια πηγή.

Διαπιστώθηκε μολαταύτα από τις τοπικές αρχές «νύχτα λιγότερο ταραγμένη στα προάστια απ’ ό,τι την περασμένη χρονιά και πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», επέμεινε το υπουργείο, κάνοντας λόγο εξάλλου για λιγότερες, και λιγότερο σοβαρές, «επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης».

Αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Νίκαια (νοτιοανατολικά), στη Λιόν (κεντροανατολικά), στο Στρασβούργο (ανατολικά) και στη Ρεν (δυτικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην υπηρεσία.

Κάπου 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, συμπεριλαμβανομένων 10.000 στο Παρίσι και στα προάστιά του, είχαν κινητοποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου ενόψει των εορτασμών. Ο αριθμός αυτός παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Κατά την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, 125 άνθρωποι, 17 έως 53 ετών, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο Παρίσι — 33 για άσκηση βίας, 15 για ομαδική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις με σκοπό την άσκηση βίας ή την πρόκληση υλικών φθορών, 10 για κατοχή ψυχοτρόπων ουσιών και 8 για χρήση ναρκωτικών.

