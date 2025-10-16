«Νύχτες με Καραγκιόζη» στο act από το Θέατρο Σκιών Μπάμπης Μακρής: Ενας αλλιώτικος ξυπόλητος ήρωας

Εναν τελείως διαφορετικό Καραγκιόζη απ’ ό,τι τον έχουμε συνηθίσει παρουσιάζει το Θέατρο Σκιών Μπάμπη Μακρή στο θέατρο act από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου (ώρα 21:00), κι επίσης τις Παρασκευές 24 Οκτωβρίου και 7 Νοεμβρίου. Οι «Νύχτες με Καραγκιόζη» είναι μια σειρά τριών διαφορετικών παραστάσεων -σκοτεινών, κωμικών αλλά και δραματικών- με ζωντανή μουσική, που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Οπως λέει ο Μπάμπης Μακρής στην «Π», «αποφάσισα να ”ξεσκονίσω” παλιές παραστάσεις οι οποίες -λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στις μέρες μας- τείνουν να ξεχαστούν και να χαθούν. Στην ουσία ο Καραγκιόζης ξανασυστήνεται και ξεδιπλώνει όλες του τις δυνατότητες και περγαμηνές στο κοινό του 2025 που τον έχει συνυφασμένο με κωμωδίες για παιδιά».

Οταν τον ρωτάμε από πού άντλησε υλικό για τις παραστάσεις αυτές, επιστρέφει στο παρελθόν: «Θυμάμαι τον Γιάνναρο στο λαϊκό θεατράκι της Γερμανού και Ηλείας εποχές του 2003 με 2006 και τον πατέρα μου να παρουσιάζουν παραστάσεις τις οποίες δεν έχω ξαναδεί έκτοτε. Παραστάσεις με θέματα που αγγίζουν διαχρονικά τον άνθρωπο και τα οποία ο Καραγκιοζης καυτηριάζει και τα ξορκίζει με το αριστοφανικό πνεύμα του» απαντά. Και μας δίνει κάποια περαιτέρω στοιχεία: «Ο τρόμος παίζει ρόλο στη θεματολογία των παραστάσεων που θα παρουσιαστούν στο θέατρο act. Το υπερφυσικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ελληνικό θέατρο σκιών. Σε πολλά έργα κάνουν παρεμβάσεις οι ψυχές αυτών που πέθαναν για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Επίσης, το δράμα κατέχει υψηλή θέση στο ρεπερτόριο των παραστάσεων. Η δεύτερη παράσταση που θα παρουσιάσω ονομάζεται ”Ο άσωτος οικογενειάρχης”, όπου άσωτος, ο Καραγκιόζης. Ανοίγει, λοιπόν, ένα καφενείο με τη βοήθεια και τα χρήματα ενός συγγενούς του, το μαγαζί πάει καλά, αλλά δυστυχώς ο Καραγκιόζης χάνει όλα τα χρήματα, με τρόπο που έχουμε συναντήσει στην κοινωνία μας. Δεν του μένει τίποτα, και η απελπισία τον οδηγεί σε μονοπάτια σκοτεινά».

Σκοπός της επιλογής του Μπάμπη Μακρή να παρουσιάσει τον Καραγκιόζη αλλιώς, είναι «να δείξω στους θεατές -καραγκιοζόφιλους και μη- πως ο Καραγκιόζης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το θέατρο και τις άλλες παραστατικές τέχνες. Εχει σενάρια, τα οποία στα χέρια ενός σωστού καλλιτεχνη μπορούν να καθηλώσουν θεατές -γνώστες και μη του θεάτρου σκιών» εξηγεί.

Οσο για την απήχηση που έχει ο ξυπόλητος ήρωας σήμερα, ο Μπάμπης Μακρής είναι σαφής: «Ο Καραγκιόζης κατά κάποιο τρόπο ξαναέρχεται στη μόδα. Η απήχηση που έχει είναι μεγάλη γιατί είναι απλά τα ”συστατικά” του. Ενα λευκό πανί, 5 φιγούρες και πλάθεις έναν κόσμο που είναι γνώριμος στον κόσμο. Επίσης, ο Καραγκιόζης είναι η πιο διαδραστική μορφή τέχνης, κατ’ έμε, γιατί συζητάει με τον θεατή. Τον κάνει μέρος του έργου, κι είναι ο θεατής αυτός που θα οδηγήσει τον Καραγκιόζη στη σωστή λύση της ιστορίας. Γι’ αυτούς τους λόγους πιστεύω πως δεν θα πεθάνει ποτέ».

«Ο Καραγκιόζης για εμένα σημαίνει ελεύθερο πνεύμα. Είναι ένας χείμαρρος, ο οποίος δεν διστάζει να πει αλήθειες, σε αντίθεση με εμάς που φιλτράρουμε, πολλές φορές, όσα θέλουμε πραγματικά να πούμε. Επίσης, κατακρίνει και σατιρίζει τα κακώς κείμενα της Αρχής, δηλαδή του Πασά. Δεν διστάζει να κοροϊδέψει και αυτόν και τον Βεληγκέκα. Η πείνα και η φτώχεια τον δέρνουν αλύπητα, αλλά αυτός δεν χάνει το χαμόγελο του και πάντα βλέπει το καλό μέσα στη ζωή» καταλήγει.

*Εισιτήριο: 10 ευρώ γενική είσοδος. Πληροφορίες & Κρατήσεις: 6942 798587

