O 25χρονος Πατρινός που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Φωκίδα ΦΩΤΟ

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 26/10/2025, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου στη Φωκίδα.

27 Οκτ. 2025 7:14
Pelop News

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος με θύμα αυτή τη φορά 25χρονο Πατρινό μοτοσικλετιστή, σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 26/10/2025, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου στη Φωκίδα.

Νεκρός είναι ο Αλέξανδρος Κλουκινιώτης.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε ένας ακόμα πατρινός  μοτοσικλετιστής 37 ετών.

Το δυστύχημα συνέβη όταν αγροτικό όχημα, που οδηγούσε 49χρονος και φέρεται να επιχείρησε στροφή προς τον Άγιο Νικόλαο, συγκρούστηκε με δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 25χρονος αναβάτης της μίας μηχανής, ενώ ο 37χρονος της δεύτερης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό όχημα, ο οποίος εξετάστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και δεν διατρέχει κίνδυνο.

