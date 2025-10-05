Ο 7ος Γύρος της λίμνης Τσιβλού ήταν φανταστικός! – Φωτογραφίες και νικητές

Ο Γύρος της Λίμνης Τσιβλού, που διοργανώνεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες από τον Αθηνόδωρο Αιγίου σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιάλειας, εξελίσσεται σε… συνήθεια που γίνεται λατρεία!

Δεν εξηγείται αλλιώς η οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία του 7ου κατά σειρά αγώνα και – κυρίως – η εντυπωσιακή συμμετοχή του κόσμου, καθώς φέτος στους αγώνες των 2,5χλμ., των 5χλμ. και των 10χλμ. έτρεξαν πάνω από 750 δρομείς! Και μάλιστα, οι συμμετοχές δεν ήταν μόνο από την Αιγιάλεια ή την Πάτρα, αλλά και από άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ακόμη-ακόμη και από την Αττική και τα Ιόνια νησιά. Μορφή του αγώνα ήταν αναμφίβολα ο 80χρονος Ανδρέας Φλαμής, στον οποίον δώρισε το μετάλλιό του ο νικητής στα 10χλμ. Νίκος Νικολακόπουλος.

Αναλυτικά οι νικητές ανά αγώνισμα:

2,5 ΧΛΜ. ΑΓΟΡΙΩΝ: Νίκος Κύρμπας, Κωνσταντίνος Τόλιας, Νίκος Κρόκος.



2,5 ΧΛΜ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: Γεωργιάννα Φουσέκη, Αθηνά Λυρή, Αριάδνη Γκίζα.



5 ΧΛΜ. ΑΓΟΡΙΩΝ Κ18: Γεώργιος-Αναστάσιος Μαρνέλης, Κωνσταντίνος Στεφανάτος, Επαμεινώνδας Τσαμαδίας.



5 ΧΛΜ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ18: Θεοφανία Μπαλτσαβία, Αγάπη Σκαπετοράχη, Χριστίνα Μυκονιάτη.



5 ΧΛΜ. ΑΝΔΡΩΝ: Νίκος Παπαγεωργίου, Δημήτρης Κοπανάς, Παναγιώτης Παπαγεωργίου.



5 ΧΛΜ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ελισάβετ Λάγιου, Αναστασία Λεοντάρη, Νάντια Νταούτοβα.



10 ΧΛΜ. ΑΝΔΡΩΝ: Νίκος Νικολακόπουλος, Φώτης Θεοδωρακόπουλος, Φεστίν Μπόμε.



10 ΧΛΜ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Βηθλεέμ Σάπιου, Βασιλική Παπαγεωργίου, Αναστασία Δημοπούλου.



Στα αξιοσημείωτα και το ότι και ο φετινός αγώνας ήταν αφιερωμένος στο «Χάρισε Ζωή», με τον κόσμο που βρέθηκε στη λίμνη Τσιβλού να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα να γίνει δότης μυελού των οστών.

Το «παρών» έδωσαν ο δήμαρχος Αιγιάλειας Τάκης Ανδριόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αδέσποτων Ζώων Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, ο αντιδήμαρχος Εργων Βασίλης Χριστόπουλος, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραϊσκος, η αντιδήμαρχος Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας και Ανατολικής Αιγιάλειας Μαρία Σταυροπούλου, ο αντιδήμαρχος Παιδείας και υπεύθυνος Επικοινωνίας στον Δήμο Αιγιάλειας Δημήτρης Ελευθεριώτης, ο Βοηθός Δημάρχου Χρήστος Τσερεντζούλιας, η σύμβουλος της Κοινότητας Αιγίου Ελευθερία Μαρνέλη, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αιγίου Ανδρέας Οικονόμου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ανατολικής Αιγιάλειας κι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαϊας Γιώργος Σακελλαρόπουλος, κ.ά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



