Ο 89χρονος πιστολέρο είχε εμφανιστεί και στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμη στοιχείο από τη δημόσια παρουσία του 89χρονου που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών βλέπει το φως, καθώς προκύπτει ότι είχε βρεθεί και στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα που αναπαράγουν το σχετικό τηλεοπτικό υλικό, ο 89χρονος είχε εμφανιστεί τότε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και είχε μιλήσει μπροστά στις κάμερες, κρατώντας εικόνα του τέως βασιλιά. Το σχετικό απόσπασμα αποδίδεται σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 από την ημέρα της κηδείας.

Στο στιγμιότυπο αυτό ακούγεται να λέει: «Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα», σε μια δήλωση που έγινε από το Τατόι, όπου είχε ταφεί ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος μετά την εξόδιο ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η αναφορά σε εκείνη την εμφάνιση χρησιμοποιείται τώρα για να φωτίσει πτυχές του δημόσιου προφίλ του 89χρονου, καθώς τα μέσα που επανέφεραν το βίντεο σημειώνουν ότι έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον τέως βασιλιά. Αυτό, ωστόσο, καταγράφεται ως στοιχείο δημόσιας εικόνας και όχι ως μέρος του κατηγορητηρίου που αντιμετωπίζει σήμερα.

