Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!

Με δυναμική παρουσία συνεχίζει την πορεία του ο Αθλητικός Σύλλογος Αστραπή Πατρών, συμμετέχοντας από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου σε δύο σημαντικές διοργανώσεις που διεξάγονται στη Χαλκίδα: το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, όπου διακυβεύεται η πρόκριση στην Εθνική ομάδα, και το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πανελλήνιας Συμμετοχής (Πανπαίδων).

Συνολικά 11 αθλητές του συλλόγου θα βρεθούν στο τατάμι, εκπροσωπώντας με πάθος και αφοσίωση την Πάτρα και την Αστραπή.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων (με στόχο την Εθνική Ομάδα)

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν είναι οι:

Ιωάννα Χριστοπούλου

Χρήστος Χριστόπουλος

Ελπίδα Ασημακοπούλου

Ανδρομάχη Μανωλοπούλου

Θοδωρής Κολοκυθάς

Κόγκος Δημήτρης

Ρουγκαλάς Ανδρέας

Αλεξάνδρα Μακρυγιάννη

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πανελλήνιας Συμμετοχής (Πανπαίδων)

Άννα Πασχάλακη

Γιώργος Μαζαρακιώτης

Μαριλένα Μαζαρακιώτη

Την αποστολή θα συνοδεύσουν οι προπονητές Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος και Χρήστος Αντωνακόπουλος, οι οποίοι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για δυνατές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις, επισημαίνοντας τη συστηματική δουλειά που γίνεται καθημερινά στο προπονητήριο του συλλόγου.

«Είμαστε περήφανοι για όλα τα παιδιά που προπονούνται με συνέπεια και πάθος. Το γεγονός ότι έχουμε 11 συμμετοχές σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις δείχνει τη δυναμική και το επίπεδο της ομάδας μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να προσφέρουμε στα παιδιά τα εφόδια για μια σπουδαία πορεία μέσα και έξω από τα τατάμι», δήλωσε ο προπονητής Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος.

Η Αστραπή Πατρών συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το Taekwondo στη Δυτική Ελλάδα, με συστηματική παρουσία σε πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις και με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων που θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες.

