Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!

Διακυβεύεται η πρόκριση στην Εθνική ομάδα

Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15 Οκτ. 2025 20:42
Pelop News

Με δυναμική παρουσία συνεχίζει την πορεία του ο Αθλητικός Σύλλογος Αστραπή Πατρών, συμμετέχοντας από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου σε δύο σημαντικές διοργανώσεις που διεξάγονται στη Χαλκίδα: το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, όπου διακυβεύεται η πρόκριση στην Εθνική ομάδα, και το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πανελλήνιας Συμμετοχής (Πανπαίδων).

Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!

Συνολικά 11 αθλητές του συλλόγου θα βρεθούν στο τατάμι, εκπροσωπώντας με πάθος και αφοσίωση την Πάτρα και την Αστραπή.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων (με στόχο την Εθνική Ομάδα)

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν είναι οι:

Ιωάννα Χριστοπούλου

Χρήστος Χριστόπουλος

Ελπίδα Ασημακοπούλου

Ανδρομάχη Μανωλοπούλου

Θοδωρής Κολοκυθάς

Κόγκος Δημήτρης

Ρουγκαλάς Ανδρέας

Αλεξάνδρα Μακρυγιάννη

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πανελλήνιας Συμμετοχής (Πανπαίδων)

Άννα Πασχάλακη

Γιώργος Μαζαρακιώτης

Μαριλένα Μαζαρακιώτη

Την αποστολή θα συνοδεύσουν οι προπονητές Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος και Χρήστος Αντωνακόπουλος, οι οποίοι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για δυνατές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις, επισημαίνοντας τη συστηματική δουλειά που γίνεται καθημερινά στο προπονητήριο του συλλόγου.

«Είμαστε περήφανοι για όλα τα παιδιά που προπονούνται με συνέπεια και πάθος. Το γεγονός ότι έχουμε 11 συμμετοχές σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις δείχνει τη δυναμική και το επίπεδο της ομάδας μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να προσφέρουμε στα παιδιά τα εφόδια για μια σπουδαία πορεία μέσα και έξω από τα τατάμι», δήλωσε ο προπονητής Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος.

Η Αστραπή Πατρών συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το Taekwondo στη Δυτική Ελλάδα, με συστηματική παρουσία σε πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις και με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων που θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Αυτές είναι οι ποινές που προβλέπονται για τις προειδοποιήσεις με τα φώτα και στα τσατ για τα μπλόκα της Τροχαίας
22:56 Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο
22:50 Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL – Φωτογραφίες
22:49 Εργασιακό Νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ, αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ
22:45 Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε σε ανήλικη φίλη της κόρης του να της γνωρίσει άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της
22:42 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:37 Ο Τραμπ για Ισραήλ: Μπορεί να επιτεθεί ξανά στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία
22:32 Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε πάνελ έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς»
22:19 Πάτρα: Αυτό είναι το «ζευγάρι» που προσπάθησε να ταξιδεύσει παράνομα από το λιμάνι και συνελήφθη
22:10 Αποκάλυψη Politico: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030!
21:56 Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες
21:48 Καραμανλής: Αιχμές προς την κυβέρνηση και προειδοποίηση για πολιτική κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε εθνική
21:39 Κρυονέρι: Έτσι παραδόθηκε στις Αρχές ο άνδρας που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του
21:31 Φοινικούντα: Βαριές οι κατηγορίες για τους 22χρονους για το φονικό, την Κυριακή οι απολογίες τους
21:21 Ενίσχυση από τη Β’ Κατηγορία της Βουλγαρίας για τον Παναιγιάλειο
21:11 Αστυνομία: Εξάρθρωσε σπείρα με τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κάνναβης στην Τροιζηνία! ΦΩΤΟ
21:01 Γαλλία: Κατασχέθηκαν 7 τόνοι λαθραία τσιγάρα κρυμμένα σε φορτίο με ιταλικά ζυμαρικά και κανόλι!
20:53 Θεσσαλονίκη: Διατάχθηκε για τον ξυλοδαρμό 11χρονου σε σχολείο
20:42 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
20:34 Αποκάλυψη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ, ανάμεσά τους και του «Φραπέ»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ