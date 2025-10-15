Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!

Ανακοινώθηκε ότι θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ Ηλιούπολης

Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!
15 Οκτ. 2025 19:40
Pelop News

Από την Παναχαϊκή επιστροφή στην Ηλιούπολη! Ο λόγος για τον μέχρι πριν μερικούς μήνες ισχυρό άνδρα της «κοκκινόμαυρης» ΠΑΕ, Πέτρο Σταθάκη, που ανακοινώθηκε από την Ηλιούπολη. Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ.

Στην Ηλιούπολη θα συναντήσει τους Ευθύμη Χριστόπουλο, Γιώργο Λεσάι, Μάριο Κωστούλα, με τους οποίους είχε συνεργαστεί στην Παναχαϊκή.

Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Ηλιούπολη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Πέτρου Σταθάκη στην οικογένεια του συλλόγου μετά από 17 χρόνια. Αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ. Με την εμπειρία του και τη δεδομένη και διαχρονική αγάπη του για την ομάδα, ευελπιστούμε να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας. Καλωσορίζουμε τον Πέτρο ξανά στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες!”.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ
20:15 Δεν συγχωνεύεται το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων με τον Υπουργό Υγείας
20:05 Θεσσαλονίκη: Ληστές μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ!
20:05 Τη Δευτέρα η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αφοδράριστη γραφή» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου
20:00 Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής
19:52 Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»
19:40 Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!
19:31 Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Τα αποτελέσματα στη Β’ Κατηγορία και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών
19:10 Στη Ρόδο το τρίχρονο κοριτσάκι ήταν αναποδογυρισμένο στην πισίνα πάνω από 10 λεπτά!
19:00 Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Μακρά παράδοση, πρωτοποριακή λειτουργία
18:51 Αθήνα: Επίθεση σοκ 40χρονου, που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, σε 43χρονη οδηγό
18:43 Παιδί 12 χρονών στον Βόλο απείλησε συμμαθητή του με σουγιά για να τον ληστέψει!
18:35 Ανατροπή βόμβα από Παναθηναϊκό, κλείνει «πακέτο» Παντελίδη, Τετέι!
18:25 Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο
18:15 Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ
18:11 Ο λόγος που δόθηκε αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη
18:08 Αιγιάλεια: Θέσπιση Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος» από το Δήμο
18:00 Σε κάθε πόλεμο ο νικητής βάζει τους όρους
17:49 Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ