Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!

Από την Παναχαϊκή επιστροφή στην Ηλιούπολη! Ο λόγος για τον μέχρι πριν μερικούς μήνες ισχυρό άνδρα της «κοκκινόμαυρης» ΠΑΕ, Πέτρο Σταθάκη, που ανακοινώθηκε από την Ηλιούπολη. Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ.

Στην Ηλιούπολη θα συναντήσει τους Ευθύμη Χριστόπουλο, Γιώργο Λεσάι, Μάριο Κωστούλα, με τους οποίους είχε συνεργαστεί στην Παναχαϊκή.

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Ηλιούπολη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Πέτρου Σταθάκη στην οικογένεια του συλλόγου μετά από 17 χρόνια. Αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ. Με την εμπειρία του και τη δεδομένη και διαχρονική αγάπη του για την ομάδα, ευελπιστούμε να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας. Καλωσορίζουμε τον Πέτρο ξανά στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες!”.

