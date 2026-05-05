Ο Αίολος Αγυιάς ήττα στο Αίγιο και τώρα πλέι-οφ με Αραχωβίτικα/Ακταίο – Τι δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος

Ο Αίολος Αγυιάς έκλεισε με ήττα από τον Κεραυνό την κανονική περίοδο της Α1 ΕΣΚΑ-Η και, πλέον, θα ετοιμαστεί για τις μάχες με τα Αραχωβίτικα/Ακταίο στα πλέι-οφ.

05 Μάι. 2026 12:50
Pelop News

«Ηταν ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογική σημασία. Αποφασίσαμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και στα παιδιά που είχαν παίξει λιγότερο έως τώρα και, μάλιστα, τα πήγαν πολύ καλά». Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο του προπονητή του Αίολου Αγυιάς Βασίλη Σκέντζου αμέσως μετά τη χθεσινή ήττα της πατρινής ομάδας (σκορ 79-76) στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου στο πλαίσιο της 26ης (τελευταίας της κανονικής διάρκειας) αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Και ο έμπειρος προπονητής πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στον Κώστα Λαγογιάννη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον πίνακα των σκόρερς της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Είναι προσωπική του επιτυχία κι ανταμοιβή, αλλά και διάκριση και όλης της ομάδας συνολικά. Από εδώ και πέρα πάμε χωρίς πίεση στα πλέι-οφ για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Διαιτητές: Κοντίλης-Λάγιος-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα: 12-20, 37-38 (ημ.), 58-58, 79-76.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ (Καραγιάννης): Λιόλιος 3 (1), Παπαδόπουλος 36 (1), Ζαβέρδας 11 (2), Καλογιάννης 4, Τσινούκας 2, Κοροβέσης 6, Ροκανάς 2, Μπουντουράσας 6, Μακρής, Φιλίππου 9 (1).

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλάης 4, Σταυρόπουλος 5 (1), Σκλάβος 6, Σπύρου 1, Φουντάς 2, Παπαδημητρίου 1, Λαγογιάννης 36 (4), Πίκιος 20 (5), Στόλλας, Τσούνας.

