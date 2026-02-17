Ο Akylas στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, τι ακριβώς ισχύει

Πριν από ένα μήνα, πριν ακόμα ανακοινωθεί πως ο 27χρονος τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό, τα στοιχήματα έδειχναν πως η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στην τρίτη θέση

Ο Akylas στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, τι ακριβώς ισχύει
17 Φεβ. 2026 14:49
Pelop News

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεύτερη θέση ανέβηκε η Ελλάδα σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, μετά τη νίκη του Akyla με το «Ferto» στον ελληνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Πριν από ένα μήνα, πριν ακόμα ανακοινωθεί πως ο 27χρονος τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό, τα στοιχήματα έδειχναν πως η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στην τρίτη θέση. Μόλις όμως έγινε επίσημο πως ο Akylas είναι ο νικητής του Sing for Greece 2026, η χώρα ανέβηκε μία θέση και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη.

Όπως φαίνεται στον πίνακα, η Φινλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ στην τρίτη πια βρίσκεται το Ισραήλ. Στην 4η θέση είναι η Σουηδία, ακολουθεί η Ιταλία στην 5η θέση, ενώ στην 6η βρίσκεται η Δανία. Η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Μάλτα συμπληρώνουν τη δεκάδα.
Ο Akylas στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, τι ακριβώς ισχύει

Σε αναρτήσεις στο TikTok, η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις. Σε βίντεο με τίτλο «Eurovision 2026 προσωπικό Top 5», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 1η θέση, μπροστά από τις Αλβανία, Κύπρο, Δανία και Μάλτα, ενώ σε άλλο αντίστοιχο βίντεο, η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται ως το νέο κομμάτι που κατακτά την κορυφή. Επιπλέον, σε Top 12 βίντεο που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, η Ελλάδα τοποθετείται σταθερά εντός της πρώτης δυάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:04 Με ελλείψεις η ΔΙΑΣ στην Πατρα – Καθημερινά δύο αστυνομικοί φεύγουν για το Αίγιο
17:56 Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Σωρευτικές απώλειες άνω του 4%
17:48 Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Να σταματήσουν οι απειλές βίας»
17:40 Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου – Για ποιον λόγο
17:36 Ερύμανθος: Ανυπολόγιστες οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Τι λέει ο Μπαρής ΦΩΤΟ
17:34 Πατρινό Καρναβάλι: Το μέτρο σύγκρισης με τις άλλες πόλεις μας συμφέρει
17:27 Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, η έκθεση για ΟΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
17:24 Ινδία – Γαλλία: Προχωρά η «μαμούθ» συμφωνία για 114 Rafale και νέα εξοπλιστικά 33 δισ. ευρώ
17:18 Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ στηρίζοντας έμπρακτα το Σαρακοστιανό τραπέζι
17:18 Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη
17:10 Πάτρα: Σύσκεψη φορέων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για τοπικό σχέδιο
17:07 Καιρός: Διάλλειμα των βροχών για δύο ημέρες, αγριεύει από Παρασκευή
17:02 Εκτορας Σταυρακάκης στην «Π»: «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι για το Διάστημα»
16:54 «Έσβησε» ο μοντέρ του MEGA Κώστας Κοσμίδης-Ευαγγελάτος: «Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»
16:49 Αναμενομένη ήττα της ΝΕΠ από τον Ολυμπιακό
16:46 Πάτρα: Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυάς – Παλαιού Σουλίου – Σε επιφυλακή ο Δήμος
16:42 Πάτρα: Οι ΣΦήγΚΕΣ «κατακτούν» τις Σκάλες Γεροκωστοπούλου με μια μεγάλη μουσικοχορευτική γιορτή
16:32 Απειλές Χαμενεΐ ότι το USS Abraham Lincoln μπορεί να βυθιστεί
16:22 Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος
16:11 «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στη Βιολάντα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ