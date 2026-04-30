Ο Ανδρέας Λοβέρδος στην «Π»: Η ΝΔ είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα
30 Απρ. 2026 14:00
Σε μια περίοδο όπου το πολιτικό σκηνικό αναζητά ισορροπίες, ο πατρινός πολιτικός Ανδρέας Λοβέρδος παρεμβαίνει με αιχμηρό λόγο και εκτιμήσεις για την κατάσταση του πολιτικού συστήματος, αναδεικνύοντας –όπως λέει– ένα βασικό πρόβλημα: «Η χώρα έχει μόνο ένα κυβερνητικό κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία».

Μιλώντας στην «Πελοπόννησο», στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πάτρα, ο πρώην υπουργός σκιαγράφησε ένα τοπίο έντονης πολιτικής ανισορροπίας, με τη Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί και την αντιπολίτευση να εμφανίζεται κατακερματισμένη και χωρίς ηγετική φυσιογνωμία.

  • Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών;

Δεν είμαι αρμόδιος για την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Είμαι πολιτικός μακράς πορείας, οφείλω να είμαι έτοιμος και είμαι έτοιμος. Πάντως, από τις συζητήσεις που έχω με τον πρωθυπουργό, δεν αφορά το άμεσο μέλλον. Αφορά τη λειτουργία του συστήματος με τις συνταγματικές διαδικασίες.

Βέβαια, στην πολιτική ποτέ δεν ξέρεις. Το πολιτικό σύστημα έχει ελλείψεις στο πεδίο της αντιπολίτευσης. Η χώρα έχει μόνο ένα κυβερνητικό κόμμα και πολλά αντιπολιτευόμενα κόμματα που δεν έχουν προοπτική διακυβέρνησης και παρουσιάζουν φανερή έλλειψη ηγεσίας. Όταν στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι η καταλληλότητα για πρωθυπουργός κρίνεται από τους πολίτες στο 6%-7%, δεν υπάρχει προοπτική.

Αυτό το κενό ηγεσίας στην αντιπολίτευση κάνει το πεδίο ανοιχτό και γι’ αυτό ο κ. Τσίπρας και η κ. Καρυστιανού θέλουν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

  • Θεωρείτε ότι θα επισημοποιήσουν την εμπλοκή τους στις επερχόμενες εκλογές;

Για το κόμμα του κ. Τσίπρα είμαι βέβαιος ότι θα επισημοποιηθεί και θα δημιουργήσει ανατροπές στο πεδίο της αντιπολίτευσης, γιατί φαίνεται να συσπειρώνει δυνάμεις. Δεν το λέω γιατί τον εκτιμώ, ούτε τον συμπαθώ, αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα, που είναι ότι ο κ. Τσίπρας έχει προοπτική.

Για την κ. Καρυστιανού φαίνεται ότι θα κατέβει στις εκλογές, αλλά για μένα έχει κάνει κακή αρχή από τη στιγμή που επιτέθηκε, προ ολίγων ημερών, στις επαφές του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, για τους λόγους που επικαλέστηκε.

Αυτά που είπε με έκαναν να τη διαγράψω πολιτικά. Δεν μπορώ να ακούω αυτή τη λέξη. Έχω την εμπειρία της Κύπρου. Αυτή η λέξη είναι αρνητική. Συνεπώς, δεν μπορώ να την καταλάβω.

Σίγουρο είναι ότι κ. Τσίπρας και η κ. Καρυστιανού τέμνονται σε ένα σημείο: στην επιρροή τους στους ψεκασμένους. Αυτό δεν ξέρω αν ευνοεί τον κ. Τσίπρα. Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία.

