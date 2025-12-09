Ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος πρώτος στις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας-Η κάλπη έδειξε, η Περιφέρεια;

Δυναμική επανεμφάνιση του Ανδρέα Σοφιανόπουλου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας με τη στήριξη της πλειοψηφίας των συναδέλφων του. Οι κάλπες στήθηκαν σιωπηρά την περασμένη Κυριακή καθώς δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση που να τις προαναγγέλλει.

Η εκλογική διαδικασία του φαρμακευτικού κόσμου της περιοχής έγινε ευρέως γνωστή αργά το βράδυ της Κυριακής οπότε ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κάλπης.

Σύμφωνα με αυτά, ψήφισαν συνολικά 212 φαρμακοποιοί σε σύνολο 245. Οι υποψήφιοι συμμετείχαν στις εκλογές με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο αυτό της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ».

«Είμαι αρχικά ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των συναδέλφων και ακολούθως από την ψήφο εμπιστοσύνης που μου έδωσαν. Με ψήφισε το 40% για το τοπικό συμβούλιο και το 75% για τον πανελλήνιο. Επομένως οι φαρμακοποιοί της Αχαΐας έδειξαν ποιον θέλουν για πρόεδρο, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Περιφέρεια» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου και εκ νέου εκλεγείς καθώς έλαβε 88 ψήφους για το ΔΣ του Συλλόγου και 137 ως εκλέκτορας στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Σοφιανόπουλος στην τελευταία του θητεία ως πρόεδρος είχε κηρυχτεί έκπτωτος τον Σεπτέμβριο του 2024 με απόφαση της Περιφέρειας που είναι η εποπτεύουσα αρχή, με την αιτιολογία της «παραβίασης εκ μέρους του, της νομοθεσίας περί ασυμβίβαστου, με την ταυτόχρονη κατοχή της θέσης του προέδρου του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας & Νήσων ΣΠΕ».

Στο ερώτημά μας εάν έχει εκλείψει το εμπόδιο αυτό έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία ο κ Σοφιανόπουλος μας απάντησε: «Οι λόγοι δεν έχουν εκλείψει και δεν έχει βγει ακόμα οριστική απόφαση. Εχω προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας απ’ όπου αναμένω σχετική απόφαση».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη θέση του προέδρου. «Οι συνάδελφοι με ψήφισαν, έδειξαν ποιον θέλουν για πρόεδρο, επομένως απομένει να το αποδεχτεί και η Περιφέρεια».

Ο κ. Σοφιανόπουλος, μιλώντας για τα ζητήματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα μετά τη συγκρότηση του νέου ΔΣ ανέφερε: «Με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα μνημόνια προβλήματα. Γι’ αυτό άλλωστε μας ψηφίζουν οι συνάδελφοι, καθώς έχουμε σταθερές θέσεις και απόψεις. Ανοιχτά ζητήματα είναι το ωράριο, οι συνθήκες ανταγωνισμού. Οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων να παραμένουν οικογενειακές. Οσο περνάει ο χρόνος βαθαίνει η διαστρωμάτωση και αλλάζει ο οικογενειακός χαρακτήρας του φαρμακείου. Τα πράγματα τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Από την πλευρά μας προσπαθούμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μη χαθούν οι σταθερές του κλάδου μας».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, στο 9μελές ΔΣ εκλέγονται οι εξής:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36

ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 88

ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 15

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ως τακτικοί εκλέκτορες εκλέχτηκαν οι:

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 137

ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15

ΧΙΩΝΗΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20

ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18

Αναπληρωματικοί εκλέχτηκαν οι:

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ – ΠΑΥΛΟΣ 18

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 75

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15

ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 28

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



