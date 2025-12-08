Ο Αντόνιο Κόστα πέρασε στην αντεπίθεση-Τι είπε για τον Τραμπ

Στην αντεπίθεση πέρασε η ΕΕ, που αντέδρασε δια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στη νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ, που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Τραμπ και στην οποία γίνεται ιδιαίτερα επικριτική αναφορά στην Ευρώπη.

Καταγγέλλοντας απειλή ανάμειξης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σχολίασε μιλώντας στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί».

Ο Κόστα χαρακτήρισε φυσιολογικό να μην υπάρχουν οι ίδιες απόψεις για πολλά θέματα μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον. «Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι μία απειλή ανάμειξης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης», τόνισε.

Η έννοια της ελευθερίας του λόγου για παράδειγμα είναι διαφορετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία της έκφρασης χωρίς ελευθερία ενημέρωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία λόγου αν η ελευθερία της ενημέρωσης των πολιτών θυσιάζεται στην υπηρεσία των τεχνο-ολιγαρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες!».

