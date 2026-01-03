Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα

03 Ιαν. 2026 20:32
Pelop News

Εξαιρετική εκκίνηση στο 2026 για την ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία έκανε πολύ καλή εμφάνιση και νίκησε εκτός έδρας με 3-0 (23 – 25, 26 – 28, 22 – 25) σετ, την Γλυφάδα για την 11η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η ομάδα του Αιγίου με τους τρεις βαθμούς παραμένει στην πρώτη τετράδα  και πλησίασε την 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο ΑΟ Αιγιαλέων δυσκολεύτηκε  και στα τρία σετ, αλλά κυρίως στο 2ο σετ το οποίο κατέκτησε στις λεπτομέρειες και ηταν κομβικό για να έρθει η νίκη για τους παίκτες του Λιβαθηνού.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Βασιλάκος, Φ. Δασκαλόπουλος, Σαλαβασίδης, Κοντογεωργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Ντόντης, Μούρτζης).

