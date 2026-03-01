Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ

Αν και πάλεψε, η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων έχασε χθες εκτός έδρας, με 3-1 σετ από την ισχυρή ΑΕΚ για την 19η αγωνιστική και υποχώρησε πλέον στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Λιβαθηνού προηγήθηκε με 1-0 σετ, όμως η ΑΕΚ στη συνέχεια ανέβασε την απόδοση της και πήρε προβάδισμα με 2-1 σετ.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αποφασισμένοι στο 4ο σετ , προηγήθηκαν και ήταν μπροστά με 23-20, όμως σε εκείνο το σημείο έπαθαν μπλακ-άουτ, η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε το σετ και μαζί τη νίκη.

Μετά την λήξη, ο προπονητής του ΑΟ Αιγιαλέων, Γιάννης Λιβαθηνός, δήλωσε: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών μου, δυστυχώς δεν εύχυμε διάρκεια στην απόδοση μας για να κερδίσουμε. Συνεχίζουμε για την τετράδα».

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Μούρτζης, Μαρουλάς, Ντόντης, Σαλαβασίδης, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Λαμπρόπουλος, Πομώνης).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



