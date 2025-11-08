Ο Απόλλων μπροστά με +16 στο ημίχρονο με Πανελευσινιακό

Με 38-22 προηγείται ο λαβωμένος Απόλλωνας του Πανελευσινιακού στο ημίχρονο σε παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της National League 1.

Πρώτος σκόρερ των «μελανόλευκων» με 11 πόντους είναι ο Χείλαρης, ενώ 10 έχει ο Κώττας.

Για τον Πανελευσινιακό 7 έχει σημειώσει ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, που πέρυσι αγωνίστηκε στον Απόλλωνα.

Απουσιάζουν για τον Απόλλωνα οι τραυματίες Ανέστης και Σταμάτης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



