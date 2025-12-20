O Απόλλων ήττα στην Κηφισιά από το +17!

Ο Απόλλων ηττήθηκε στην Κηφισιά 82-77 από τη Ν Κηφισιά σε παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της National League 1.

Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με +9 στην Κηφισιά

Προηγήθηκε 60-43 στο 26.0ο , πίστεψε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει και το πλήρωσε ακριβά χάνοντας με 82-77 και τους γηπεδούχους από εκείνο το σημείο να κάνουν επί μέρους 49-24!

Πλέον απέχουν δύο νίκες από τον πρωτοπόρο Κρόνο και η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο εξαρτάται αποκλειστικά από την ομάδα της Αθήνας, αν και το πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ δρόμο…

Διαιτητές: Κάρδαρης-Βελέντζας-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 16-25, 35-44, 59-64, 82-77

Ν. Κηφισιά (Καρατζάς): Χαϊκάλης 14 (3), Μάντσιτς 9 (1), Γρύλλης 3 (1), Κάπρης 13 (1), Παπανικολάου 16 (4), Κοντός 8, Παπανικολάου, Ζηρός 4, Μαραγκουδάκης 15 (2).

ΑΠΟΛΛΩΝ (Τζαμάκος): Καλύβας,Κίερ 22 (3), Χειλάρης 11 (1), Παπαφώτιου 2, Βαλκανάς, Μανάκας 9, Σταμάτης 14 (4), Ζούμπος 5 (1), Κώττας 14, Παύλος.

