O Απόλλων ήττα στην Κηφισιά από το +17!
Προηγήθηκε 60-43 στο 26.00 και μετά τα έκανε όλα μα όλα λάθος…
Ο Απόλλων ηττήθηκε στην Κηφισιά 82-77 από τη Ν Κηφισιά σε παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της National League 1.
Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με +9 στην Κηφισιά
Προηγήθηκε 60-43 στο 26.0ο , πίστεψε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει και το πλήρωσε ακριβά χάνοντας με 82-77 και τους γηπεδούχους από εκείνο το σημείο να κάνουν επί μέρους 49-24!
Πλέον απέχουν δύο νίκες από τον πρωτοπόρο Κρόνο και η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο εξαρτάται αποκλειστικά από την ομάδα της Αθήνας, αν και το πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ δρόμο…
Διαιτητές: Κάρδαρης-Βελέντζας-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 16-25, 35-44, 59-64, 82-77
Ν. Κηφισιά (Καρατζάς): Χαϊκάλης 14 (3), Μάντσιτς 9 (1), Γρύλλης 3 (1), Κάπρης 13 (1), Παπανικολάου 16 (4), Κοντός 8, Παπανικολάου, Ζηρός 4, Μαραγκουδάκης 15 (2).
ΑΠΟΛΛΩΝ (Τζαμάκος): Καλύβας,Κίερ 22 (3), Χειλάρης 11 (1), Παπαφώτιου 2, Βαλκανάς, Μανάκας 9, Σταμάτης 14 (4), Ζούμπος 5 (1), Κώττας 14, Παύλος.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News