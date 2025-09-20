Ο Απόλλων με ανατροπή από το -14! ΒΙΝΤΕΟ

Με 67-63 ο Απόλλων νίκησε 67-63 του Γαργαλιάνους στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστική της β΄ φάσης του Κυπέλλου και συνεχίζει στον θεσμό.

Γαργαλιάνοι-Απόλλων 63-67 ΤΕΛΙΚΟ

Μάλιστα η ομάδα της Πάτρας βρέθηκε πίσω στο σκορ 49-35 στο ξεκίνημα του β’ μέρους.

Διαιτητές: Ρίζος, Λιαρομάτης, Μπολάνο

Δεκάλεπτα: 17-14, 28-29, 49-48, 63-67

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ(Γκαβανόπουλος): Νικολιδάκης 7(1), Ψαρόπουλος 3(1), Τασσόπουλος 5(1), Μακαριάδης 13(4), Δαμιανάκος 14(4), Γαβρίλης-Κοζεβέρος 2(1), Γυφτάκης 1, Vucicevic 18(4)

ΑΠΟΛΛΩΝ (Ελευθεριάδης) : Kier 10, Χειλάρης, Παπαφωτίου, Μανακάς 12(1), Ανέστης 25(3), Ζούμπος 5(1), Αθανασόπουλος 2, Κώττας 4(1), Παύλος 9(3)

