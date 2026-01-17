Ο Απόλλων στο -11 στο ημίχρονο στο Παγκράτι

Με 42-31 χάνει ο Απόλλων στο Μετς από το Παγκράτι σε παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της National League 1.

Μπροστά στο ημίχρονο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Ο Κίερ έχει σκοράρει 12 πόντους για την ομάδα της Πάτρας και ο Χείλαρης 8.

Για τους γηπεχούδους ο Τσίτσιτς έχει 12, ο Καραχάλιος 9 και ο Λαμπρόπουλος 8.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



