Ο Απόλλων στο -11 στο ημίχρονο στο Παγκράτι
Είναι πίσω στο σκορ με 41-31
Με 42-31 χάνει ο Απόλλων στο Μετς από το Παγκράτι σε παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της National League 1.
Μπροστά στο ημίχρονο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
Ο Κίερ έχει σκοράρει 12 πόντους για την ομάδα της Πάτρας και ο Χείλαρης 8.
Για τους γηπεχούδους ο Τσίτσιτς έχει 12, ο Καραχάλιος 9 και ο Λαμπρόπουλος 8.
